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Распространение нового коронавируса
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В Липецкой области число пациентов с COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области превысило 3,5 тысячи, выздоровели более 2,1 тысячи человек, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
липецкая область
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, липецкая область

В Липецкой области число пациентов с COVID-19 превысило 3,5 тысячи

15:19 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач в защитном костюме. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области превысило 3,5 тысячи, выздоровели более 2,1 тысячи человек, сообщает администрация региона.
За сутки в Липецкой области подтверждены 49 случаев инфицирования COVID-19. выздоровели за сутки 95 человек.
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"Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 3536 случаев новой коронавирусной инфекции, 2186 человек выздоровели, 13 человек умерли, 1337 — на лечении", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14.00 мск среды, в больницах находятся 284 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 637 человек с подозрением на выделение вируса.
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