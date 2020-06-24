В Липецкой области число пациентов с COVID-19 превысило 3,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области превысило 3,5 тысячи, выздоровели более 2,1 тысячи человек, сообщает администрация региона.

За сутки в Липецкой области подтверждены 49 случаев инфицирования COVID-19. выздоровели за сутки 95 человек.

"Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 3536 случаев новой коронавирусной инфекции, 2186 человек выздоровели, 13 человек умерли, 1337 — на лечении", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14.00 мск среды, в больницах находятся 284 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 637 человек с подозрением на выделение вируса.

Наблюдаются на дому 1053 пациента с легкой формой COVID-19.