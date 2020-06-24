Журналисты РИА Новости поздравили Трампа с 75-летием Победы

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости поздравили с 75-летием Победы президента США Дональда Трампа, отправив открытку в Белый дом из международного пресс-центра празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Поздравляем с 75-й годовщиной главного парада Победы во Второй мировой войне. С наилучшими пожеланиями с Красной площади. С нетерпением ждем встречи в Москве", - написали корреспонденты на открытке.
Журналисты РИА Новости отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы
Журналисты РИА Новости отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы
Из международного пресс-центра можно отправить юбилейную открытку в любую точку мира. Опрошенные корреспондентами РИА Новости коллеги-журналисты рассказали, что посылают открытки родителям, себе по домашнему адресу, друзьям и коллегам за рубеж, а некоторые просто уносят их с собой на память.
Президент РФ Владимир Путин еще летом прошлого года пригласил Трампа на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В марте Трамп отклонил приглашение.
Пресс-секретарь посольства США в РФ в среду сообщила РИА Новости, что от имени Трампа на параде присутствует американский посол Джон Салливан.