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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573422305.html
Журналисты РИА Новости поздравили Трампа с 75-летием Победы
Корреспонденты РИА Новости поздравили с 75-летием Победы президента США Дональда Трампа, отправив открытку в Белый дом из международного пресс-центра... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:39
75 лет великой победы
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риа новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Журналисты РИА Новости поздравили Трампа с 75-летием Победы

15:17 24.06.2020 (обновлено: 17:39 24.06.2020)
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Журналисты РИА Новости отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы
Журналисты РИА Новости отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы
Журналисты РИА Новости отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости поздравили с 75-летием Победы президента США Дональда Трампа, отправив открытку в Белый дом из международного пресс-центра празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Поздравляем с 75-й годовщиной главного парада Победы во Второй мировой войне. С наилучшими пожеланиями с Красной площади. С нетерпением ждем встречи в Москве", - написали корреспонденты на открытке.
Журналисты РИА Новости отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы
Журналисты РИА Новости отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы
Журналисты РИА Новости отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы
Из международного пресс-центра можно отправить юбилейную открытку в любую точку мира. Опрошенные корреспондентами РИА Новости коллеги-журналисты рассказали, что посылают открытки родителям, себе по домашнему адресу, друзьям и коллегам за рубеж, а некоторые просто уносят их с собой на память.
Президент РФ Владимир Путин еще летом прошлого года пригласил Трампа на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В марте Трамп отклонил приглашение.
Пресс-секретарь посольства США в РФ в среду сообщила РИА Новости, что от имени Трампа на параде присутствует американский посол Джон Салливан.
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22 июня, 10:38Акценты
А что это вы отмечаете? Для американцев Вторая мировая как ребусДень Победы в Европе, но не для всех. Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая. Таковы результаты исследования, проведенного для Sputnik News компанией IFop.
21102003
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75 лет Великой ПобедыДжон СалливанДональд ТрампРИА НовостиВладимир ПутинВ мире
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