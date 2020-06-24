https://ria.ru/20200624/1573422179.html
Кокорин дал совет Ефремову на случай тюремного заключения
Футболист Александр Кокорин дал Михаилу Ефремову совет на случай, если суд приговорит актера к тюремному заключению. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:16
2020-06-24T15:42
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр кокорин
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200624/1573397672.html
https://ria.ru/20200623/1573391919.html
Сергей Смирнов
"Если он человек хороший". Дело в том что Ефремов нехороший человек.
100
Игорь Шамне
На нары алкаша и на долго.
76
47
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573226425_0:31:2913:1671_1400x0_80_0_0_4e538a79de299948e0605954e6ada567.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр кокорин, михаил ефремов, москва, происшествия