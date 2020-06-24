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Кокорин дал совет Ефремову на случай тюремного заключения
Футболист Александр Кокорин дал Михаилу Ефремову совет на случай, если суд приговорит актера к тюремному заключению. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:42
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр кокорин
михаил ефремов
москва
происшествия
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"Если он человек хороший". Дело в том что Ефремов нехороший человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр кокорин, михаил ефремов, москва, происшествия

Кокорин дал совет Ефремову на случай тюремного заключения

15:16 24.06.2020 (обновлено: 15:42 24.06.2020)
12006
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Футболист Александр Кокорин дал Михаилу Ефремову совет на случай, если суд приговорит актера к тюремному заключению.
По его словам, чтобы поскорее покинуть места лишения свободы, необходимо соблюдать порядок и много работать.
Кокорин выразил надежду, что артист избежит этой меры наказания.

"Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?" — сказал он в комментарии "Комсомольской правде".

Иван Охлобыстин
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Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Популярные комментарии
"Если он человек хороший". Дело в том что Ефремов нехороший человек.
24 июня, 15:47
СССергей Смирнов
9221104
На нары алкаша и на долго.
24 июня, 15:39
Игорь Шамне
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