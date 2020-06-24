Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573421997.html
"Роскосмос" снял с орбиты военный парад в Москве
Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" сфотографировал парад на Красной площади в Москве. Соответствующую фотографию пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:39
75 лет великой победы
ресурс-п (космический аппарат)
парад победы
роскосмос
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573420179_0:155:3091:1893_1400x0_80_0_0_c67607031e3ca25c5a6ba06f0e3a1ed1.jpg
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573420179_0:155:3091:1893_1400x0_80_0_0_c67607031e3ca25c5a6ba06f0e3a1ed1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573420179_361:0:3090:2047_1400x0_80_0_0_1133f1a3e2e77b7f2c0569fa14885aef.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573420179_853:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_8707b75cb2302c7d638e615d05c62695.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ресурс-п (космический аппарат), парад победы, роскосмос, москва, общество

"Роскосмос" снял с орбиты военный парад в Москве

15:15 24.06.2020 (обновлено: 17:39 24.06.2020)
9580
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" сфотографировал парад на Красной площади в Москве. Соответствующую фотографию пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" предоставила РИА Новости.
На фотографии видна колонна военной техники, приближающаяся по Тверской улице к Красной площади, а также проход по площади пеших колонн.
72051013
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыРесурс-П (космический аппарат)Парад ПобедыРоскосмосМоскваОбщество
Рекомендуем
Космонавт Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы, побывавшую на орбите
Космонавт Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
Танк Т-34 во время Парада Победы в Севастополе
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Кокорин дал совет Ефремову на случай тюремного заключения
Ветеран показал подаренные ему президентом наручные часы
Ветеран показал подаренные Путиным часы
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
Лента новостейМолния