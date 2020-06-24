https://ria.ru/20200624/1573421997.html
"Роскосмос" снял с орбиты военный парад в Москве
Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" сфотографировал парад на Красной площади в Москве. Соответствующую фотографию пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:15
2020-06-24T17:39
75 лет великой победы
ресурс-п (космический аппарат)
парад победы
роскосмос
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ресурс-п (космический аппарат), парад победы, роскосмос, москва, общество