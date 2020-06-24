https://ria.ru/20200624/1573421909.html
Войсковое знамя пронесли казаки на параде Победы
В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, принял участие парадный расчет Всероссийского казачьего общества (ВсКО), который возглавил... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:13
2020-06-24T15:13
николай долуда
общество
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николай долуда, общество
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, принял участие парадный расчет Всероссийского казачьего общества (ВсКО), который возглавил его атаман Николай Долуда.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции парадная коробка Кубанского казачьего войска не участвовала в торжественном прохождении по Красной площади, но группа Кубанского казачьего войска пронесла войсковое знамя, врученное президентом России. За ними следом по главной площади страны прошагали казаки Всевеликого войска Донского, сообщила пресс-служба ВсКО.
"С уверенностью могу сказать: участие казаков России в подготовке к юбилейному параду Победы – это пример несломленного духа, обращенного к историческим корням. Поэтому символично, что главные святыни казачьих войск – знамена, врученные президентом России, – были с честью пронесены вместе с фронтовыми знаменами и штандартами победоносной Советской армии", – сказал Николай Долуда.
Атаман отметил, что парад Победы для каждого – это символ единения и несокрушимого народного духа.
"Нам выпала честь быть потомками победителей, которые своими героическими подвигами исторически приблизили этот день. И сегодня казаки Всероссийского казачьего общества прославили память предков, пройдя в парадных расчетах", – заключил он.