Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573421909.html
Войсковое знамя пронесли казаки на параде Победы
В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, принял участие парадный расчет Всероссийского казачьего общества (ВсКО), который возглавил... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:13
николай долуда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573421649_4:0:1167:654_1400x0_80_0_0_27e89821f34133cc9f31904aa0823b86.jpg
https://ria.ru/20200624/1573416122.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573421649_4:0:1167:654_1400x0_80_0_0_27e89821f34133cc9f31904aa0823b86.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573421649_149:0:1021:654_1400x0_80_0_0_8ad9168b97650a134343cd66d470590d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573421649_352:0:1006:654_1400x0_80_0_0_0499bf92f0c1486261c8d5195873081a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай долуда, общество

Войсковое знамя пронесли казаки на параде Победы

15:13 24.06.2020
225
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаЗнаменная группа Кубанского казачьего войска проносит войсковое знамя, врученное президентом России
Знаменная группа Кубанского казачьего войска проносит войсковое знамя, врученное президентом России
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, принял участие парадный расчет Всероссийского казачьего общества (ВсКО), который возглавил его атаман Николай Долуда.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции парадная коробка Кубанского казачьего войска не участвовала в торжественном прохождении по Красной площади, но группа Кубанского казачьего войска пронесла войсковое знамя, врученное президентом России. За ними следом по главной площади страны прошагали казаки Всевеликого войска Донского, сообщила пресс-служба ВсКО.
Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 13:26
"Как тогда — в 1945-м": чем запомнился Парад Победы — 2020
"С уверенностью могу сказать: участие казаков России в подготовке к юбилейному параду Победы – это пример несломленного духа, обращенного к историческим корням. Поэтому символично, что главные святыни казачьих войск – знамена, врученные президентом России, – были с честью пронесены вместе с фронтовыми знаменами и штандартами победоносной Советской армии", – сказал Николай Долуда.
Атаман отметил, что парад Победы для каждого – это символ единения и несокрушимого народного духа.
"Нам выпала честь быть потомками победителей, которые своими героическими подвигами исторически приблизили этот день. И сегодня казаки Всероссийского казачьего общества прославили память предков, пройдя в парадных расчетах", – заключил он.
200003
Обсудить 0
Николай ДолудаОбщество
Рекомендуем
Александр Борода
Раввин Борода принял участие в параде Победы в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
"Роскосмос" снял с орбиты военный парад в Москве
Ветеран показал подаренные ему президентом наручные часы
Ветеран показал подаренные Путиным часы
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
Володин возложил цветы на Мамаевом кургане
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В Москве будут ежедневно проводить дезинфекцию участков для голосования
​Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле
Ярославль отметил 75-летие Победы проездом военной техники и авиашоу
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Вечорко: россияне в год 75-летия Победы доказали силу народного единства
Танк Т-34 во время Парада Победы в Севастополе
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий РФ
Путин вручает в Кремле премии за достижения в гуманитарной сфере
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Путин рассказал о производстве лекарств для борьбы с раком в России
Президент РФ Владимир Путин и актер театра и кино, кинорежиссер, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский на церемонии вручения государственных премий РФ
Хабенский переведет полученные от госпремии деньги на благотворительность
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл принял участие в параде Победы на Красной площади
Журналисты РИА Новости отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы
Журналисты РИА Новости поздравили Трампа с 75-летием Победы
Президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае
Путин рассказал о гордости за Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
Лента новостейМолния