Войсковое знамя пронесли казаки на параде Победы

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, принял участие парадный расчет Всероссийского казачьего общества (ВсКО), который возглавил его атаман Николай Долуда.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции парадная коробка Кубанского казачьего войска не участвовала в торжественном прохождении по Красной площади, но группа Кубанского казачьего войска пронесла войсковое знамя, врученное президентом России. За ними следом по главной площади страны прошагали казаки Всевеликого войска Донского, сообщила пресс-служба ВсКО.

"С уверенностью могу сказать: участие казаков России в подготовке к юбилейному параду Победы – это пример несломленного духа, обращенного к историческим корням. Поэтому символично, что главные святыни казачьих войск – знамена, врученные президентом России, – были с честью пронесены вместе с фронтовыми знаменами и штандартами победоносной Советской армии", – сказал Николай Долуда.

Атаман отметил, что парад Победы для каждого – это символ единения и несокрушимого народного духа.