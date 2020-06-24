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75 лет Великой Победы
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Раввин Борода принял участие в параде Победы в Москве
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода в среду принял участие в параде Победы на Красной площади и отметил грандиозность... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:09
75 лет великой победы
религия
юнармия
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
парад победы
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, юнармия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, парад победы, общество

Раввин Борода принял участие в параде Победы в Москве

15:09 24.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода
Александр Борода
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Александр Борода. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода в среду принял участие в параде Победы на Красной площади и отметил грандиозность мероприятия, впечатляющего своим масштабом и патриотическим духом, сообщила пресс-служба ФЕОР.
"День Победы - это особый праздник для всех жителей постсоветского пространства, ведь именно наши страны заплатили самую высокую цену за эту Победу. Для еврейского народа - это день спасения, благодаря подвигу воина-освободителя Красной армии был остановлен ужасающий процесс полного уничтожения евреев. И мы всегда будем помнить, кто именно был этим героем", - сказал Борода, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 14:2175 лет Великой Победы
Патриарх Кирилл принял участие в параде Победы на Красной площади
Он также отметил, что "евреи - граждане Советского союза, как и другие народы, воевали в рядах Красной армии, сражались в партизанских отрядах".
"Для них, для наших бабушек и дедушек, все, что связано с Днем Победы, вызывает особый трепет, слезы радости и слезы потерь. Это праздник колоссальной важности для каждого из нас. И мы обязаны воспитывать такое же чувство трепета и уважения к нашей истории и в наших детях, объяснить им с самого раннего возраста, какую высочайшую цену заплатило поколение войны за свободу, за утверждение добра и справедливости, и как важны для сохранения мира в обществе уважение и любовь друг к другу", - сказал Борода.
В среду, 24 июня, на Красной площади состоялся парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. По брусчатке также прошли 250 кадет из Первого Московского кадетского корпуса, которые представили Всероссийское движение "Юнармия".
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 14:2275 лет Великой Победы
Парад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
2900027
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75 лет Великой ПобедыРелигияЮнармияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаПарад ПобедыОбщество
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