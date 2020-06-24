Раввин Борода принял участие в параде Победы в Москве

"Для них, для наших бабушек и дедушек, все, что связано с Днем Победы, вызывает особый трепет, слезы радости и слезы потерь. Это праздник колоссальной важности для каждого из нас. И мы обязаны воспитывать такое же чувство трепета и уважения к нашей истории и в наших детях, объяснить им с самого раннего возраста, какую высочайшую цену заплатило поколение войны за свободу, за утверждение добра и справедливости, и как важны для сохранения мира в обществе уважение и любовь друг к другу", - сказал Борода.