Раввин Борода принял участие в параде Победы в Москве

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода в среду принял участие в параде Победы на Красной площади и отметил грандиозность мероприятия, впечатляющего своим масштабом и патриотическим духом, сообщила пресс-служба ФЕОР.
"День Победы - это особый праздник для всех жителей постсоветского пространства, ведь именно наши страны заплатили самую высокую цену за эту Победу. Для еврейского народа - это день спасения, благодаря подвигу воина-освободителя Красной армии был остановлен ужасающий процесс полного уничтожения евреев. И мы всегда будем помнить, кто именно был этим героем", - сказал Борода, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Он также отметил, что "евреи - граждане Советского союза, как и другие народы, воевали в рядах Красной армии, сражались в партизанских отрядах".
"Для них, для наших бабушек и дедушек, все, что связано с Днем Победы, вызывает особый трепет, слезы радости и слезы потерь. Это праздник колоссальной важности для каждого из нас. И мы обязаны воспитывать такое же чувство трепета и уважения к нашей истории и в наших детях, объяснить им с самого раннего возраста, какую высочайшую цену заплатило поколение войны за свободу, за утверждение добра и справедливости, и как важны для сохранения мира в обществе уважение и любовь друг к другу", - сказал Борода.
В среду, 24 июня, на Красной площади состоялся парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. По брусчатке также прошли 250 кадет из Первого Московского кадетского корпуса, которые представили Всероссийское движение "Юнармия".
Вчера, 14:2275 лет Великой ПобедыПарад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.