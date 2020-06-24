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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573421793.html
В Абхазии прошел велопробег "Спасибо за Победу"
Велопробег "Спасибо за Победу", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:39
75 лет великой победы
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
абхазия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), абхазия, в мире

В Абхазии прошел велопробег "Спасибо за Победу"

15:09 24.06.2020 (обновлено: 17:39 24.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухуми
Сухуми
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Велопробег "Спасибо за Победу", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие стартовало от "Дома Москвы" в Сухуме. Помимо жителей республики в нем приняли участие представители посольства РФ в Абхазии, представительства Россотрудничества и Координационного союза организаций русских соотечественников.
Участники акции проехали до братской могилы в поселке Гулрыпш, где почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Граница России и Абхазии
Вчера, 04:21
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В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Более 17 тысяч человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
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75 лет Великой ПобедыФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)АбхазияВ мире
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