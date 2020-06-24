https://ria.ru/20200624/1573421793.html
В Абхазии прошел велопробег "Спасибо за Победу"
Велопробег "Спасибо за Победу", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:09
2020-06-24T17:39
75 лет великой победы
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
абхазия
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573367940.html
абхазия
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), абхазия, в мире