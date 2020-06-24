В МИД предупредили о новом измерении угрозы терроризма из-за пандемии

По словам дипломата, на фоне введения правительствами большинства государств режима ограничений и сокращения социальной активности "еще более опасным может стать продолжающийся "уход" террористов в интернет и соцсети, использование ими бесконтактных методов влияния и распространения фейковой информации, а также призывов к террору и насилию различного идеологического толка".