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В МИД предупредили о новом измерении угрозы терроризма из-за пандемии
Угроза терроризма в условиях пандемии приобретает новое опасное измерение, считает директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:09
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353
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коронавирус covid-19, владимир тарабрин, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

В МИД предупредили о новом измерении угрозы терроризма из-за пандемии

15:09 24.06.2020
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииРоссийский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Угроза терроризма в условиях пандемии приобретает новое опасное измерение, считает директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"Эта угроза, к сожалению, не отошла на второй план, напротив, в условиях глобальной пандемии она может приобрести свое новое опасное измерение. Cоциально-экономические последствия кризиса в ряде стран мира оборачиваются серьезной радикализацией общественных настроений, создают дополнительные возможности для международных террористических организаций, в том числе их "спящих ячеек", для вербовки своих сторонников, проведения террористических атак и информационно-пропагандистских акций, в том числе с задействованием "новой вирусной угрозы", - сказал Тарабрин в ходе ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.
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По словам дипломата, на фоне введения правительствами большинства государств режима ограничений и сокращения социальной активности "еще более опасным может стать продолжающийся "уход" террористов в интернет и соцсети, использование ими бесконтактных методов влияния и распространения фейковой информации, а также призывов к террору и насилию различного идеологического толка".
"Как показывает практика, террористический интернационал в условиях повсеместной пандемии явно не настроен складывать оружие и готовится к новым атакам", - заключил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Владимир ТарабринОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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