В Москве будут ежедневно проводить дезинфекцию участков для голосования

"На всех участках для голосования в Москве будет работать круглосуточное видеонаблюдение с 25 по 30 июня и в день голосования – 1 июля. Также будут соблюдены все меры профилактики COVID-19", - сказала парламентарий.

По ее словам, работа по дезинфекции участков будет проводиться каждый день, "то есть участок отработал - заново все обработали". "На входе будут раздаваться бесплатно перчатки, маски, ручки, которые будут использованы людьми, они будут одноразовыми. Также у всех будут измерять температуру при входе на избирательный участок", - пояснила законодатель.

Святенко также рассказала, что она сама, как и более одного миллиона москвичей, будет голосовать через личный кабинет – электронно. "Считаю, что это максимально удобно сейчас в период пандемии, когда многие до сих пор соблюдают режим самоизоляции, отказываются от посещения общественных мест или, например, уехали на дачи и не могут вернуться в столицу, но хотят проявить свою активную гражданскую позицию", - отметила политик.