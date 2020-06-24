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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200624/1573421679.html
В Москве будут ежедневно проводить дезинфекцию участков для голосования
В Москве при голосовании по поправке в Конституцию РФ все участки для голосования будут проходить ежедневную обработку дезинфицирующими средствами, сообщила РИА РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:06
голосование по поправкам в конституцию
инна святенко
конституция рф
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инна святенко, конституция рф, москва, общество

В Москве будут ежедневно проводить дезинфекцию участков для голосования

15:06 24.06.2020
197
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Москве при голосовании по поправке в Конституцию РФ все участки для голосования будут проходить ежедневную обработку дезинфицирующими средствами, сообщила РИА Новости в среду глава социального комитета Совфеда, сенатор от региона Инна Святенко.
"На всех участках для голосования в Москве будет работать круглосуточное видеонаблюдение с 25 по 30 июня и в день голосования – 1 июля. Также будут соблюдены все меры профилактики COVID-19", - сказала парламентарий.
По ее словам, работа по дезинфекции участков будет проводиться каждый день, "то есть участок отработал - заново все обработали". "На входе будут раздаваться бесплатно перчатки, маски, ручки, которые будут использованы людьми, они будут одноразовыми. Также у всех будут измерять температуру при входе на избирательный участок", - пояснила законодатель.
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Святенко также рассказала, что она сама, как и более одного миллиона москвичей, будет голосовать через личный кабинет – электронно. "Считаю, что это максимально удобно сейчас в период пандемии, когда многие до сих пор соблюдают режим самоизоляции, отказываются от посещения общественных мест или, например, уехали на дачи и не могут вернуться в столицу, но хотят проявить свою активную гражданскую позицию", - отметила политик.
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