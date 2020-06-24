https://ria.ru/20200624/1573421679.html
В Москве будут ежедневно проводить дезинфекцию участков для голосования
В Москве при голосовании по поправке в Конституцию РФ все участки для голосования будут проходить ежедневную обработку дезинфицирующими средствами, сообщила РИА РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:06
2020-06-24T15:06
голосование по поправкам в конституцию
инна святенко
конституция рф
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176666_0:98:3066:1823_1400x0_80_0_0_c3bb2ecc9bca9553406afe80159842d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна святенко, конституция рф, москва, общество
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
В Москве
при голосовании по поправке в Конституцию РФ все участки для голосования будут проходить ежедневную обработку дезинфицирующими средствами, сообщила РИА Новости в среду глава социального комитета Совфеда, сенатор от региона Инна Святенко
.
"На всех участках для голосования в Москве будет работать круглосуточное видеонаблюдение с 25 по 30 июня и в день голосования – 1 июля. Также будут соблюдены все меры профилактики COVID-19", - сказала парламентарий.
По ее словам, работа по дезинфекции участков будет проводиться каждый день, "то есть участок отработал - заново все обработали". "На входе будут раздаваться бесплатно перчатки, маски, ручки, которые будут использованы людьми, они будут одноразовыми. Также у всех будут измерять температуру при входе на избирательный участок", - пояснила законодатель.
Святенко также рассказала, что она сама, как и более одного миллиона москвичей, будет голосовать через личный кабинет – электронно. "Считаю, что это максимально удобно сейчас в период пандемии, когда многие до сих пор соблюдают режим самоизоляции, отказываются от посещения общественных мест или, например, уехали на дачи и не могут вернуться в столицу, но хотят проявить свою активную гражданскую позицию", - отметила политик.