https://ria.ru/20200624/1573421565.html
Ветеран показал подаренные Путиным часы
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал часы, которые ему подарил президент Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:08
2020-06-24T17:40
75 лет великой победы
россия
парад победы
владимир путин
сша
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Ветеран показал подаренные ему президентом наручные часы
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал наручные часы, которые он получил в подарок лично от президента России Владимира Путина. На кадрах, снятых в среду в Москве, ветеран снимает часы с запястья и показывает гравировку на обратной стороне с надписью: "от президента России". Ветеран рассказал, что глава государства вручил ему часы в 2015 году, когда Куц в составе делегации поехал в Нормандию на мероприятия, приуроченные к годовщине открытия Второго фронта. Владимир Куц является единственным ныне живущим почетным ветераном двух армий: российской и американской. Он участвовал в войне в составе советский войск, а также вместе с американскими солдатами. Ветеран имеет большое количество воинских наград, в том числе "Пурпурное сердце", которое вручается американским солдатам, раненым в результате военных действий противника.
2020-06-24T15:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, парад победы, владимир путин, сша, общество