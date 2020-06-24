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75 лет Великой Победы
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Ветеран показал подаренные Путиным часы
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал часы, которые ему подарил президент Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:40
75 лет великой победы
россия
парад победы
владимир путин
сша
общество
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Новости
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Ветеран показал подаренные ему президентом наручные часы
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал наручные часы, которые он получил в подарок лично от президента России Владимира Путина. На кадрах, снятых в среду в Москве, ветеран снимает часы с запястья и показывает гравировку на обратной стороне с надписью: "от президента России". Ветеран рассказал, что глава государства вручил ему часы в 2015 году, когда Куц в составе делегации поехал в Нормандию на мероприятия, приуроченные к годовщине открытия Второго фронта. Владимир Куц является единственным ныне живущим почетным ветераном двух армий: российской и американской. Он участвовал в войне в составе советский войск, а также вместе с американскими солдатами. Ветеран имеет большое количество воинских наград, в том числе "Пурпурное сердце", которое вручается американским солдатам, раненым в результате военных действий противника.
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РИА Новости
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россия, парад победы, владимир путин, сша, общество

Ветеран показал подаренные Путиным часы

15:08 24.06.2020 (обновлено: 17:40 24.06.2020)
6840
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал часы, которые ему подарил президент Владимир Путин.
"Когда мы были в Нормандии на годовщине открытия Второго фронта, он вручил мне эти часики", — рассказал он журналистам RT.
На тыльной стороне корпуса часов выгравировано "от президента России".
Владимир Терентьевич Куц — единственный живой солдат, который воевал и в советской, и в американской армии. Ветеран удостоен множества наград, в том числе медали "Пурпурное сердце" (США).
Ветеран Великой Отечественной войны на трибуне во время военного парада в честь 75-летия Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыВладимир ПутинСШАОбщество
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