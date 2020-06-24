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Белорусский суд не удовлетворил жалобу на задержание Бабарико
Суд Центрального района в Минске оставил без удовлетворения жалобу адвокатов претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико на задержание политика,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:59
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире

Белорусский суд не удовлетворил жалобу на задержание Бабарико

14:58 24.06.2020 (обновлено: 14:59 24.06.2020)
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© Фото : БелгазпромбанкПредседатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
© Фото : Белгазпромбанк
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Суд Центрального района в Минске оставил без удовлетворения жалобу адвокатов претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико на задержание политика, сообщил РИА Новости в среду один из его защитников Александр Пыльченко.
Ранее адвокаты Бабарико подали ряд жалоб в Генпрокуратуру республики, в том числе на его задержание и на недопуск к нему защитников во время первого допроса в департаменте финрасследований Комитета госконтроля (КГК) республики.
"Суд не удовлетворил жалобу", - сказал Пыльченко.
По его словам, заседание суда Центрального района Минска состоялось в среду, оно проходило в закрытом режиме. Как отметил Пыльченко, планируется обжаловать это судебное постановление в Минский городской суд.
Задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико
21 июня, 16:38
Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
На вопрос, намерены ли адвокаты Бабарико посетить его сегодня в следственном изоляторе КГБ, адвокат ответил, что такие попытки предпринимаются ежедневно, однако "СИЗО на карантине, и поэтому никого не пускают".
В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, который участвует в президентских выборах, назначенных на 9 августа. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру, которая возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов "дела Белгазпромбанка", поскольку в ведомстве посчитали, что их деяния создали "реальную угрозу интересам национальной безопасности" республики. Дальнейшее расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико помещены в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.
Минск
19 июня, 14:31
Претендент на пост главы Белоруссии прокомментировал задержание Бабарико
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Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоМинскБелоруссияВ мире
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