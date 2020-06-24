Белорусский суд не удовлетворил жалобу на задержание Бабарико

По его словам, заседание суда Центрального района Минска состоялось в среду, оно проходило в закрытом режиме. Как отметил Пыльченко, планируется обжаловать это судебное постановление в Минский городской суд.

На вопрос, намерены ли адвокаты Бабарико посетить его сегодня в следственном изоляторе КГБ, адвокат ответил, что такие попытки предпринимаются ежедневно, однако "СИЗО на карантине, и поэтому никого не пускают".

Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру, которая возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов "дела Белгазпромбанка", поскольку в ведомстве посчитали, что их деяния создали "реальную угрозу интересам национальной безопасности" республики. Дальнейшее расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико помещены в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.