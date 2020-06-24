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https://ria.ru/20200624/1573421246.html
В ФМБА рассказали о процедуре сдачи донорской крови
Обязательное тестирование на коронавирус для доноров не предусмотрено, но при желании можно сдать тест, следует из ответа Федерального медико-биологического... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-25T00:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество

В ФМБА рассказали о процедуре сдачи донорской крови

14:56 24.06.2020 (обновлено: 00:01 25.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСдача крови в мобильной станции переливания крови
Сдача крови в мобильной станции переливания крови
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сдача крови в мобильной станции переливания крови. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Обязательное тестирование на коронавирус для доноров не предусмотрено, но при желании можно сдать тест, следует из ответа Федерального медико-биологического агентства, опубликованного в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.

"Обязательного тестирования доноров на коронавирус не предусмотрено. При желании потенциальные доноры могут сдать такие тесты в лабораториях, оказывающих соответствующие услуги", — говорится в сообщении.

Забор крови у донора
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При этом вся донорская кровь и ее компоненты проходят специальную процедуру, чтобы устранить любую возможность передачи инфекций, уточнили в ФМБА.
Обязательного тестирования заготовленной донорской крови на наличие антител к COVID-19 также не предусмотрено, отметили в ФМБА.

"За последнее время число доноров в России снизилось менее чем на один процент. Значительного оттока удается избежать благодаря большой проводимой работе учреждений службы крови по ежедневному привлечению доноров", — подчеркнули в ФМБА.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
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