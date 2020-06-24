В ФМБА рассказали о процедуре сдачи донорской крови

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Обязательное тестирование на коронавирус для доноров не предусмотрено, но при желании можно сдать тест, следует из ответа Федерального медико-биологического агентства, опубликованного в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.
"Обязательного тестирования доноров на коронавирус не предусмотрено. При желании потенциальные доноры могут сдать такие тесты в лабораториях, оказывающих соответствующие услуги", — говорится в сообщении.
При этом вся донорская кровь и ее компоненты проходят специальную процедуру, чтобы устранить любую возможность передачи инфекций, уточнили в ФМБА.
Обязательного тестирования заготовленной донорской крови на наличие антител к COVID-19 также не предусмотрено, отметили в ФМБА.
"За последнее время число доноров в России снизилось менее чем на один процент. Значительного оттока удается избежать благодаря большой проводимой работе учреждений службы крови по ежедневному привлечению доноров", — подчеркнули в ФМБА.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.