Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573421162.html
В Сербии из-за наводнений эвакуированы 275 человек
Режим ЧС из-за разлива рек действует в 22 районах Сербии, эвакуированы 275 человек, сообщило министерство внутренних дел. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:55
сербия
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933728_0:157:3083:1891_1400x0_80_0_0_52bd65fc0a7e6715df0e56fa48665daa.jpg
https://ria.ru/20200624/1573421041.html
https://ria.ru/20200624/1573417706.html
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933728_0:157:3083:1891_1400x0_80_0_0_52bd65fc0a7e6715df0e56fa48665daa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933728_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_6fcd56c43651c583362917c32a6dc069.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933728_135:0:2183:2048_1400x0_80_0_0_16271dec5df760c18ffdf43564773e4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сербия, происшествия, в мире

В Сербии из-за наводнений эвакуированы 275 человек

14:55 24.06.2020
596
© РИА Новости / Олег Иванов Улицы Белграда во время комендантского часа
 Улицы Белграда во время комендантского часа
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Режим ЧС из-за разлива рек действует в 22 районах Сербии, эвакуированы 275 человек, сообщило министерство внутренних дел.
Сильные дожди в Сербии идут несколько дней, особенно критическая ситуация сложилась на западе и юго-западе страны. Во вторник двое пожилых супругов из села Жирач в районе города Кралево пропали без вести, в среду спасатели обнаружили тело одного из них.
"Режим ЧС действует на территории городов Лозница, Кралево, Прокупле, в муниципалитатах Мали-Зворник, Крупань, Осечина, Лучани, Мионица, Лиг, Иваница, Владимирци, Горни-Милановац, Трстеник, Блаце, на части муниципалитетов Любовия, Косиерич, Ариле, Жагубица, Лайковац, Копелева, Байина-Башта и Деспотовац", - сообщило МВД.
Сотрудники МЧС разворачивают водоналивную дамбу на окраине Байкальска, чтобы не допустить подтопления микрорайона Гагарина
Вчера, 14:54
В Приднестровье создан оперштаб по предотвращению угрозы паводков
"До сих пор эвакуировано 275 жителей в 14 муниципалитетах", - уточнило ведомство.
Отмечается, что сотрудники полиции круглые сутки находятся на местах разлива рек вместе со спасателями и другими экстренными службами. Накануне к защите от наводнения в районе Кралево подключилась армия Сербии.
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
Вчера, 13:36
На Украине из-за наводнения затопило больницу
100200
Обсудить 0
СербияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
Наводнение в Сербии
В Сербии два человека пропали без вести при наводнении
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
В Украинские регионы направили первый рейс с гуманитарной помощью
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Брянской области ликвидировали возгорание на вольфрамовом заводе
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Адыгее потушили крупный пожар на свалке
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
Кабмин Молдавии готовится к наводнениям в стране
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Кокорин дал совет Ефремову на случай тюремного заключения
Сотрудники МЧС разворачивают водоналивную дамбу на окраине Байкальска, чтобы не допустить подтопления микрорайона Гагарина
В Приднестровье создан оперштаб по предотвращению угрозы паводков
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Драка в Саратовской областной думе
Опубликовано видео драки депутатов Саратовской областной думы
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
В Якутии завершили работы по ликвидации разлива дизтоплива
Сеноте Ик-киль в муниципалитете Тинум, Мексика
В Мексике землетрясение повредило 55 объектов культурного наследия
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Сдача крови в мобильной станции переливания крови
В ФМБА рассказали о процедуре сдачи донорской крови
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
На Украине увеличилось число пострадавших из-за наводнения областей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
Лента новостейМолния