В Сербии из-за наводнений эвакуированы 275 человек

БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Режим ЧС из-за разлива рек действует в 22 районах Сербии, эвакуированы 275 человек, сообщило министерство внутренних дел.

"Режим ЧС действует на территории городов Лозница, Кралево, Прокупле, в муниципалитатах Мали-Зворник, Крупань, Осечина, Лучани, Мионица, Лиг, Иваница, Владимирци, Горни-Милановац, Трстеник, Блаце, на части муниципалитетов Любовия, Косиерич, Ариле, Жагубица, Лайковац, Копелева, Байина-Башта и Деспотовац", - сообщило МВД.

"До сих пор эвакуировано 275 жителей в 14 муниципалитетах", - уточнило ведомство.

Отмечается, что сотрудники полиции круглые сутки находятся на местах разлива рек вместе со спасателями и другими экстренными службами. Накануне к защите от наводнения в районе Кралево подключилась армия Сербии.