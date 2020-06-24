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Путин рассказал о производстве лекарств для борьбы с раком в России
Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий отметил достижения фармацевтов Андрея Улитина, Дмитрия Морозова и Татьяны Черновской. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:52
дмитрий морозов
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
дмитрий морозов, владимир путин, общество

Путин рассказал о производстве лекарств для борьбы с раком в России

14:54 24.06.2020 (обновлено: 15:52 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий отметил достижения фармацевтов Андрея Улитина, Дмитрия Морозова и Татьяны Черновской.
"Лауреатам государственной премии в области науки и технологий удалось впервые в России создать научно-производственный комплекс по разработке и выпуску лекарств на основе технологии готовых антител, способных прицельно лечить онкологические и аутоиммунные заболевания", — рассказал глава государства.
По его словам, благодаря высокой эффективности этот сегмент препаратов востребован и быстро развивается.
"И очень важно, что у России теперь есть свое собственное передовое производство, которое полностью обеспечивает наши внутренние потребности", — отметил Путин.
Церемония вручения государственных премий проходит в Кремле.
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