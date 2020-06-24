Путин рассказал о производстве лекарств для борьбы с раком в России

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий отметил достижения фармацевтов Андрея Улитина, Дмитрия Морозова и Татьяны Черновской.

"Лауреатам государственной премии в области науки и технологий удалось впервые в России создать научно-производственный комплекс по разработке и выпуску лекарств на основе технологии готовых антител, способных прицельно лечить онкологические и аутоиммунные заболевания", — рассказал глава государства.

По его словам, благодаря высокой эффективности этот сегмент препаратов востребован и быстро развивается.

"И очень важно, что у России теперь есть свое собственное передовое производство, которое полностью обеспечивает наши внутренние потребности", — отметил Путин.