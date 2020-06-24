https://ria.ru/20200624/1573421133.html
Путин рассказал о производстве лекарств для борьбы с раком в России
Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий отметил достижения фармацевтов Андрея Улитина, Дмитрия Морозова и Татьяны Черновской. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:54
2020-06-24T15:52
дмитрий морозов
владимир путин
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий морозов, владимир путин, общество
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
на церемонии вручения государственных премий отметил достижения фармацевтов Андрея Улитина, Дмитрия Морозова
и Татьяны Черновской.
"Лауреатам государственной премии в области науки и технологий удалось впервые в России создать научно-производственный комплекс по разработке и выпуску лекарств на основе технологии готовых антител, способных прицельно лечить онкологические и аутоиммунные заболевания", — рассказал глава государства.
По его словам, благодаря высокой эффективности этот сегмент препаратов востребован и быстро развивается.
"И очень важно, что у России теперь есть свое собственное передовое производство, которое полностью обеспечивает наши внутренние потребности", — отметил Путин.
Церемония вручения государственных премий проходит в Кремле.