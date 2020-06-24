В Приднестровье создан оперштаб по предотвращению угрозы паводков

Руководителем оперштаба назначен министр внутренних дел ПМР. В состав вошли министр финансов, министр экономического развития, глава минсельхоза, министр обороны, глава МГБ, главы госадминистраций городов (районов), начальник госслужбы СМИ и директор Дубоссарской ГЭС. Основными задачами оперативного штаба определены: анализ текущей ситуации и подготовка предложений по принятию комплекса необходимых мер, направленных на предупреждение подтопления (затопления) и ликвидацию его последствий.

По данным управления по ЧС, с 24 по 27 июня уровень воды в Днестре выше Дубоссарского водохранилища увеличится на 2-2,5 метра, ниже водохранилища – на 2,5-3 метра с выходом воды в пойму. Предполагается подтопление в Каменском, Рыбницком и Слободзейском районах республики. Из-за обильных дождей в верховьях Днестра Новоднестровская и Дубоссарская ГЭС увеличили сброс воды.