https://ria.ru/20200624/1573421041.html
В Приднестровье создан оперштаб по предотвращению угрозы паводков
Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в среду в связи с угрозой подтопления (затопления) территории ПМР в результате подъема уровня воды в реке РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:54
2020-06-24T14:54
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вадим красносельский, румыния, молдавия, ссср, в мире
ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости.
Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский
в среду в связи с угрозой подтопления (затопления) территории ПМР в результате подъема уровня воды в реке Днестр подписал указ о создании оперативного штаба по предотвращению угрозы возникновения паводков, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Создать Оперативный штаб по предотвращению угрозы возникновения паводков", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы ПМР.
Руководителем оперштаба назначен министр внутренних дел ПМР. В состав вошли министр финансов, министр экономического развития, глава минсельхоза, министр обороны, глава МГБ, главы госадминистраций городов (районов), начальник госслужбы СМИ и директор Дубоссарской ГЭС. Основными задачами оперативного штаба определены: анализ текущей ситуации и подготовка предложений по принятию комплекса необходимых мер, направленных на предупреждение подтопления (затопления) и ликвидацию его последствий.
По данным управления по ЧС, с 24 по 27 июня уровень воды в Днестре выше Дубоссарского водохранилища увеличится на 2-2,5 метра, ниже водохранилища – на 2,5-3 метра с выходом воды в пойму. Предполагается подтопление в Каменском, Рыбницком и Слободзейском районах республики. Из-за обильных дождей в верховьях Днестра Новоднестровская и Дубоссарская ГЭС увеличили сброс воды.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
.