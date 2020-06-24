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В Приднестровье создан оперштаб по предотвращению угрозы паводков
Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в среду в связи с угрозой подтопления (затопления) территории ПМР в результате подъема уровня воды в реке РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:54
вадим красносельский
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вадим красносельский, румыния, молдавия, ссср, в мире

В Приднестровье создан оперштаб по предотвращению угрозы паводков

14:54 24.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС разворачивают водоналивную дамбу на окраине Байкальска, чтобы не допустить подтопления микрорайона Гагарина
Сотрудники МЧС разворачивают водоналивную дамбу на окраине Байкальска, чтобы не допустить подтопления микрорайона Гагарина
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в среду в связи с угрозой подтопления (затопления) территории ПМР в результате подъема уровня воды в реке Днестр подписал указ о создании оперативного штаба по предотвращению угрозы возникновения паводков, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Создать Оперативный штаб по предотвращению угрозы возникновения паводков", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы ПМР.
Руководителем оперштаба назначен министр внутренних дел ПМР. В состав вошли министр финансов, министр экономического развития, глава минсельхоза, министр обороны, глава МГБ, главы госадминистраций городов (районов), начальник госслужбы СМИ и директор Дубоссарской ГЭС. Основными задачами оперативного штаба определены: анализ текущей ситуации и подготовка предложений по принятию комплекса необходимых мер, направленных на предупреждение подтопления (затопления) и ликвидацию его последствий.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.
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Вадим КрасносельскийРумынияМолдавияСССРВ мире
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