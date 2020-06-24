https://ria.ru/20200624/1573420970.html
Путин рассказал о гордости за Россию
Россия - самодостаточная, сильная и открытая страна, где уважают людей высоких поступков и выдающихся достижений, и мы гордимся ею, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:48
2020-06-24T21:36
75 лет великой победы
владимир путин
москва
общество
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https://ria.ru/20200624/1573429794.html
https://ria.ru/20200624/1573411503.html
Станислав Попов
А мне стыдно за него
11
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Россия - самодостаточная, сильная и открытая страна, где уважают людей высоких поступков и выдающихся достижений, и мы гордимся ею, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Путин вручает государственные премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты, торжественная церемония проходит в Кремле.
Обращаясь к участникам церемонии, президент отметил, что ровно 75 лет назад - 24 июня 1945 года - в Москве
прошел легендарный Парад Победы, а сегодня по Красной площади прошли наследники солдат этой великой Победы.
"Мы гордимся великим поколением победителей. Гордимся Россией - самодостаточной, сильной, открытой, страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений, отважных, целеустремленных, талантливых, преданных Родине и своему делу", - сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.
"Все это в полной мере относится, уважаемые друзья, и к сегодняшним нашим лауреатам, то есть к вам", - добавил президент.