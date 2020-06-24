В Украинские регионы направили первый рейс с гуманитарной помощью

"Видимость очень ограничена, поэтому пока очень осторожно наши пилоты вертолетами доставляют грузы туда, куда сейчас это позволяют погодные условия. Первый вертолет несет почти 3 тонны гуманитарного груза, он уже в пути и выполняет свою миссию", - приводит слова Шмыгаля пресс-служба кабмина.