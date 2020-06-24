В Украинские регионы направили первый рейс с гуманитарной помощью

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Первый вертолет с тремя тоннами гуманитарной помощи отправился в пострадавшие от наводнения регионы Украины, сообщил в среду премьер страны Денис Шмыгаль.
В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что от непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.
"Видимость очень ограничена, поэтому пока очень осторожно наши пилоты вертолетами доставляют грузы туда, куда сейчас это позволяют погодные условия. Первый вертолет несет почти 3 тонны гуманитарного груза, он уже в пути и выполняет свою миссию", - приводит слова Шмыгаля пресс-служба кабмина.
Также глава правительства поблагодарил Израиль за готовность оказать гуманитарную помощь пострадавшим регионам.
"Многие люди на западе Украине остались отрезанными от цивилизации из-за экологической катастрофы. Своими глазами увидел ее ужасающие масштабы. Ситуация критическая, и я благодарен Израилю за готовность предоставить первоочередную гуманитарную помощь для пострадавших регионов", - написал Шмыгаль в своем Twitter.
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В среду Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Создан оперативный штаб во главе с Денисом Шмыгалем.
Для преодоления последствий стихии власти Украины направили в пострадавшие регионы авиацию и военных.