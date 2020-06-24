https://ria.ru/20200624/1573420838.html
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Сенатор Алексей Пушков назвал Андрея Макаревича внутренним эмигрантом после слов артиста о "ненужности парада Победы". РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:46
2020-06-24T17:28
культура
россия
андрей макаревич
алексей пушков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415595_0:285:3133:2047_1400x0_80_0_0_94e324687ad503658f8b947cd24e270c.jpg
https://ria.ru/20200624/1573416122.html
https://ria.ru/20200624/1573414486.html
in.ok1980
А нам нужен парад Победы. И детям тоже. Нас больше, чем Макаревичей.
690
Evgeniy Domichev
макаревич начнет скулить, что его затравили? после этих слов. заготовка есть?
469
98
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415595_0:285:3133:2047_1400x0_80_0_0_94e324687ad503658f8b947cd24e270c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415595_306:0:3035:2047_1400x0_80_0_0_7ee827ea6f316770f0ecc5133d059fc2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415595_647:0:2694:2047_1400x0_80_0_0_ca9335c11332db83a6e5c028588aacc8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей макаревич, алексей пушков, украина
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости
. Сенатор Алексей Пушков
назвал Андрея Макаревича внутренним эмигрантом после слов артиста о "ненужности парада Победы".
Ранее музыкант заявил, что ему не нужен парад Победы, хотя добавил, что получал удовольствие от парадов, когда ему было восемь лет, и ходил смотреть на подготовку военной техники.
Пушков назвал заявление Макаревича закономерным.
"Кому не нужен Крым, тому не нужен и парад Победы. Да и Победа, собственно тоже. Да и страна не нужна — лишь бы пить баварское. Почему-то они считают, что им позволили бы его пить и что им позволили бы жить. И история России не нужна", — написал сенатор в Telegram-канале.
Политик добавил, что люди с подобными взглядами с радостью бы отказались от истории страны из-за нехватки "демократии" и от самой России.
Андрей Макаревич
неоднократно критиковал возвращение Крыма. В частности, два года назад он заявил, что России следовало купить полуостров, чтобы не портить отношения с Украиной
. Весной прошлого года музыкант также раскритиковал своих поклонников, поддерживающих воссоединение Крыма со страной.