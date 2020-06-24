Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы

Ранее музыкант заявил, что ему не нужен парад Победы, хотя добавил, что получал удовольствие от парадов, когда ему было восемь лет, и ходил смотреть на подготовку военной техники.

"Кому не нужен Крым, тому не нужен и парад Победы. Да и Победа, собственно тоже. Да и страна не нужна — лишь бы пить баварское. Почему-то они считают, что им позволили бы его пить и что им позволили бы жить. И история России не нужна", — написал сенатор в Telegram-канале.