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https://ria.ru/20200624/1573420838.html
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Сенатор Алексей Пушков назвал Андрея Макаревича внутренним эмигрантом после слов артиста о "ненужности парада Победы". РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:28
культура
россия
андрей макаревич
алексей пушков
украина
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https://ria.ru/20200624/1573416122.html
https://ria.ru/20200624/1573414486.html
А нам нужен парад Победы. И детям тоже. Нас больше, чем Макаревичей.
690
макаревич начнет скулить, что его затравили? после этих слов. заготовка есть?
469
98
россия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, андрей макаревич, алексей пушков, украина

Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы

14:46 24.06.2020 (обновлено: 17:28 24.06.2020)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкГруппа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал Андрея Макаревича внутренним эмигрантом после слов артиста о "ненужности парада Победы".
Ранее музыкант заявил, что ему не нужен парад Победы, хотя добавил, что получал удовольствие от парадов, когда ему было восемь лет, и ходил смотреть на подготовку военной техники.
Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
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Пушков назвал заявление Макаревича закономерным.
"Кому не нужен Крым, тому не нужен и парад Победы. Да и Победа, собственно тоже. Да и страна не нужна — лишь бы пить баварское. Почему-то они считают, что им позволили бы его пить и что им позволили бы жить. И история России не нужна", — написал сенатор в Telegram-канале.
Политик добавил, что люди с подобными взглядами с радостью бы отказались от истории страны из-за нехватки "демократии" и от самой России.
Андрей Макаревич неоднократно критиковал возвращение Крыма. В частности, два года назад он заявил, что России следовало купить полуостров, чтобы не портить отношения с Украиной. Весной прошлого года музыкант также раскритиковал своих поклонников, поддерживающих воссоединение Крыма со страной.
Ветеран Великой Отечественной войны на трибуне во время военного парада в честь 75-летия Победы
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18133210918124
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КультураРоссияАндрей МакаревичАлексей ПушковУкраина
Популярные комментарии
А нам нужен парад Победы. И детям тоже. Нас больше, чем Макаревичей.
24 июня, 14:59
in.ok1980
658210029
макаревич начнет скулить, что его затравили? после этих слов. заготовка есть?
24 июня, 14:49
Evgeniy Domichev
4232530018
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