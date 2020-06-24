В Белоруссии на акциях протеста задержано более 360 человек

МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Более 360 человек было задержано во время прошедших в конце минувшей недели акций протеста в Белоруссии, сообщил в среду не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
"По данным правозащитников "Весны", на акциях "Цепь солидарности", а также перед самими акциями и после, которые проходили по всей стране с 18 по 21 июня, всего было задержано более 360 человек. Из них в Минске было задержано более 260", - говорится в сообщении на сайте центра. По данным правозащитников, "18 июня на первой (подобной – ред.) акции в Минске задержаний не было".
В сообщении отмечается, что задержания прошли в 19 городах страны. "Это - Минск (более 260 человек), Гомель (13), Бобруйск (12), Новополоцк (10), Ганцевичи (10), Борисов (10), Новогрудок (9), Витебск (7), Могилев (6 или более), Брест (6), Речица (3), Волковыск (3), Молодечно (3), Солигорск (2), Гродно (2), Орша (2), Светлогорск (1), Лида (1), Слуцк (минимум 1). Кроме того, в Слониме участников акции вызвали в милицию позже для составления протоколов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что более 100 судов над частью задержанных на акциях прошли 22 и 23 июня. По данным "Весны", 9 человек получили в общей сложности 105 суток ареста и как минимум 78 человек получили штрафы общим размером около 50,5 тысяч белорусских рублей (около 21,3 тысячи долларов).
Вчера, 08:57Сказано в эфиреДва кандидата под арестом, у Лукашенко 3%. Что происходит в Белоруссии?Уже скоро в Белоруссии состоятся выборы президента. Сейчас в ЦИК страны необходимое число подписей подали 7 кандидатов. Два основных конкурента действующего президента находятся под арестом. А в минувшие выходные в стране прошли массовые акции протеста.
Всего, по данным правозащитников, "с начала текущей избирательной кампании 112 человек получили в общей сложности 1583 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования". В сообщении отмечается, что 205 человек получили штрафы общим размером более 167 тысяч белорусских рублей (примерно 70,5 тысячи долларов).
Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента, назначенных на 9 августа, в разных городах Белоруссии на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в "цепи солидарности" в разных городах республики. Наиболее крупные акции прошли 19 июня. В пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что в пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции.
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