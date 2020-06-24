Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573420633.html
В Белоруссии на акциях протеста задержано более 360 человек
Более 360 человек было задержано во время прошедших в конце минувшей недели акций протеста в Белоруссии, сообщил в среду не зарегистрированный властями... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:42
мвд белоруссии
витебск
могилев
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155994/54/1559945407_0:0:3115:1752_1400x0_80_0_0_904523d592e2fa043156ae9a04bd4432.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200624/1573402060.html
https://ria.ru/20200622/1573284309.html
https://ria.ru/20200624/1573294794.html
1
витебск
могилев
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155994/54/1559945407_0:0:3115:1752_1400x0_80_0_0_904523d592e2fa043156ae9a04bd4432.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155994/54/1559945407_384:0:3115:2048_1400x0_80_0_0_38bb09ae06c0ba8ff65984bce938de01.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155994/54/1559945407_522:0:2570:2048_1400x0_80_0_0_b0e60e0ed433cdbc3bab9b6474c71f40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, витебск, могилев, белоруссия, в мире

В Белоруссии на акциях протеста задержано более 360 человек

14:41 24.06.2020 (обновлено: 14:42 24.06.2020)
27901
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция оппозиции в Минске
Акция оппозиции в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Акция оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Более 360 человек было задержано во время прошедших в конце минувшей недели акций протеста в Белоруссии, сообщил в среду не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
"По данным правозащитников "Весны", на акциях "Цепь солидарности", а также перед самими акциями и после, которые проходили по всей стране с 18 по 21 июня, всего было задержано более 360 человек. Из них в Минске было задержано более 260", - говорится в сообщении на сайте центра. По данным правозащитников, "18 июня на первой (подобной – ред.) акции в Минске задержаний не было".
В сообщении отмечается, что задержания прошли в 19 городах страны. "Это - Минск (более 260 человек), Гомель (13), Бобруйск (12), Новополоцк (10), Ганцевичи (10), Борисов (10), Новогрудок (9), Витебск (7), Могилев (6 или более), Брест (6), Речица (3), Волковыск (3), Молодечно (3), Солигорск (2), Гродно (2), Орша (2), Светлогорск (1), Лида (1), Слуцк (минимум 1). Кроме того, в Слониме участников акции вызвали в милицию позже для составления протоколов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что более 100 судов над частью задержанных на акциях прошли 22 и 23 июня. По данным "Весны", 9 человек получили в общей сложности 105 суток ареста и как минимум 78 человек получили штрафы общим размером около 50,5 тысяч белорусских рублей (около 21,3 тысячи долларов).
Избирательный участок в Минске
Вчера, 08:57Сказано в эфире
Два кандидата под арестом, у Лукашенко 3%. Что происходит в Белоруссии?Уже скоро в Белоруссии состоятся выборы президента. Сейчас в ЦИК страны необходимое число подписей подали 7 кандидатов. Два основных конкурента действующего президента находятся под арестом. А в минувшие выходные в стране прошли массовые акции протеста.
Всего, по данным правозащитников, "с начала текущей избирательной кампании 112 человек получили в общей сложности 1583 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования". В сообщении отмечается, что 205 человек получили штрафы общим размером более 167 тысяч белорусских рублей (примерно 70,5 тысячи долларов).
Ачастники акции протеста в Минске
22 июня, 10:38
Эксперт считает, что протесты в Белоруссии будут нарастать
Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента, назначенных на 9 августа, в разных городах Белоруссии на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в "цепи солидарности" в разных городах республики. Наиболее крупные акции прошли 19 июня. В пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что в пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Вчера, 04:21
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
618731527
Обсудить 1
МВД БелоруссииВитебскМогилевБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Боевые машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Автомобили скорой медицинской помощи
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Президент РФ Владимир Путин и актер театра и кино, кинорежиссер, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский на церемонии вручения государственных премий РФ
Хабенский переведет полученные от госпремии деньги на благотворительность
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Драка в Саратовской областной думе
Опубликовано видео драки депутатов Саратовской областной думы
Председатель городской думы Тобольска Андрей Ходосевич на торжественном открытии Аллеи Героев Советского Союза. Стоп-кадр видео
Глава думы Тобольска в День памяти и скорби поздравил народ с праздником
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
На Украине оспорили решение о въезде в Россию по загранпаспортам
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
В делегации президента Киргизии выявили коронавирус
Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров: "Любой ростовский мальчик любит Сочи"
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В центре Москвы произошел пожар в кафе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
Лента новостейМолния