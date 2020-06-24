В Белоруссии на акциях протеста задержано более 360 человек

"По данным правозащитников "Весны", на акциях "Цепь солидарности", а также перед самими акциями и после, которые проходили по всей стране с 18 по 21 июня, всего было задержано более 360 человек. Из них в Минске было задержано более 260", - говорится в сообщении на сайте центра. По данным правозащитников, "18 июня на первой (подобной – ред.) акции в Минске задержаний не было".