Путин пожелал лауреатам госпремий крепкого здоровья

"И, конечно, в сегодняшней ситуации от всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в будущем", - сказал Путин в среду на церемонии вручения госпремий в Кремле.

Он поздравил лауреатов и пожелал, чтобы все их начинания, проекты были успешны и "наполняли вас энергией, вдохновляли на новые свершения".

Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году данную церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.