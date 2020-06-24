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Путин пожелал лауреатам госпремий крепкого здоровья
Президент РФ Владимир Путин пожелал лауреатам государственных премий крепкого здоровья в нынешних условиях пандемии коронавируса, а также успехов во всех... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:40
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин пожелал лауреатам госпремий крепкого здоровья

14:38 24.06.2020 (обновлено: 14:40 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал лауреатам государственных премий крепкого здоровья в нынешних условиях пандемии коронавируса, а также успехов во всех проектах, которые бы вдохновляли на новые свершения.
"И, конечно, в сегодняшней ситуации от всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в будущем", - сказал Путин в среду на церемонии вручения госпремий в Кремле.
Он поздравил лауреатов и пожелал, чтобы все их начинания, проекты были успешны и "наполняли вас энергией, вдохновляли на новые свершения".
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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В числе тех, кто получает в среду госпремию, - гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Санкт-Петербург) Российской академии наук, член-корреспондент РАН Андрей Головнев и другие.
Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году данную церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.
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