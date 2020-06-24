Путин пожелал лауреатам госпремий крепкого здоровья

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал лауреатам государственных премий крепкого здоровья в нынешних условиях пандемии коронавируса, а также успехов во всех проектах, которые бы вдохновляли на новые свершения.
"И, конечно, в сегодняшней ситуации от всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в будущем", - сказал Путин в среду на церемонии вручения госпремий в Кремле.
Он поздравил лауреатов и пожелал, чтобы все их начинания, проекты были успешны и "наполняли вас энергией, вдохновляли на новые свершения".
В числе тех, кто получает в среду госпремию, - гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Санкт-Петербург) Российской академии наук, член-корреспондент РАН Андрей Головнев и другие.
Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году данную церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.