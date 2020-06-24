В Брянской области ликвидировали возгорание на вольфрамовом заводе

БРЯНСК, 24 июня - РИА Новости. Возгорание, произошедшее на вольфрамовом заводе в Брянской области, было оперативно ликвидировано и не представляло угрозы для населения, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
Видеозапись о "серии взрывов" на территории "Унечского завода тугоплавких металлов" была опубликована в одном из пабликов в социальных сетях ВКонтакте. На кадрах с камеры наблюдения видны вспышки света и сотрудник, отбегающий от печи за мгновение до того, как из нее начинает литься раскаленный металл.
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"Три единицы техники и семь единиц личного состава (пожарных спасателей) привлекалось для ликвидации возгорания на территории завода в Брянской области. Люди не пострадали", - сказал собеседник агентства.
Она уточнила, что инцидент произошел понедельник в Унече. Отдельные очаги возгорания на площади около ста квадратных метров было оперативно ликвидированы. Поскольку техногенной угрозы не возникало, информировать население о происшествии не потребовалось.
Унечский завод тугоплавких металлов, входящий в состав компании "Вольфрам", является одним из основных производителей вольфрамовой продукции в России.
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