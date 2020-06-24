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В Брянской области ликвидировали возгорание на вольфрамовом заводе
Возгорание, произошедшее на вольфрамовом заводе в Брянской области, было оперативно ликвидировано и не представляло угрозы для населения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
унеча
брянская область
происшествия
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унеча
брянская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), унеча, брянская область, происшествия

В Брянской области ликвидировали возгорание на вольфрамовом заводе

14:36 24.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
БРЯНСК, 24 июня - РИА Новости. Возгорание, произошедшее на вольфрамовом заводе в Брянской области, было оперативно ликвидировано и не представляло угрозы для населения, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
Видеозапись о "серии взрывов" на территории "Унечского завода тугоплавких металлов" была опубликована в одном из пабликов в социальных сетях ВКонтакте. На кадрах с камеры наблюдения видны вспышки света и сотрудник, отбегающий от печи за мгновение до того, как из нее начинает литься раскаленный металл.
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"Три единицы техники и семь единиц личного состава (пожарных спасателей) привлекалось для ликвидации возгорания на территории завода в Брянской области. Люди не пострадали", - сказал собеседник агентства.
Она уточнила, что инцидент произошел понедельник в Унече. Отдельные очаги возгорания на площади около ста квадратных метров было оперативно ликвидированы. Поскольку техногенной угрозы не возникало, информировать население о происшествии не потребовалось.
Унечский завод тугоплавких металлов, входящий в состав компании "Вольфрам", является одним из основных производителей вольфрамовой продукции в России.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УнечаБрянская областьПроисшествия
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