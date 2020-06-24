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75 лет Великой Победы
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Вучич приготовил Путину книгу о погибших в Югославии красноармейцах
Президент Сербии Александр Вучич приготовил российскому лидеру Владимиру Путину в подарок книгу о памятниках советским воинам-освободителям, погибшим на... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:40
75 лет великой победы
александр вучич
михаил танич
парад победы
владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр вучич, михаил танич, парад победы, владимир путин, сербия, в мире

Вучич приготовил Путину книгу о погибших в Югославии красноармейцах

14:34 24.06.2020 (обновлено: 17:40 24.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приготовил российскому лидеру Владимиру Путину в подарок книгу о памятниках советским воинам-освободителям, погибшим на территории Югославии, сообщили РИА Новости организаторы издания.
Вучич находится с визитом в Москве, где наряду с другими иностранными лидерами присутствовал на параде Победы на Красной площади. Книга, которую он приготовил в подарок Путину, называется "Мемориалы Красной Армии ВС СССР на территории бывшей Югославии, жертвы войны 1941-1945".
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 14:2275 лет Великой Победы
Парад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
"Проект был запущен в 2016 году. Важно что до сих пор было известно о менее восьми тысячах погибших и пропавших без вести красноармейцах в Югославии по информации начала 1960-х годов. Эта монография включает в себя данные свыше 11,5 тысяч человек, в том числе дату и место рождения, гибели и место перезахоронения на мемориалах Сербии, Словении и Хорватии – всего 12 мемориалов", - сообщил агентству продюсер издания Сергей Глущенко.
По его словам, монография поможет не только ученым и историкам, но и родственникам и потомкам погибших. Авторами книги стали сербские исследователи Деян Танич и Златомир Лазич.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель правительства Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 21 декабря 2016
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Сербия 20 октября 2019 года отметила 75-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
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75 лет Великой ПобедыАлександр ВучичМихаил ТаничПарад ПобедыВладимир ПутинСербияВ мире
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