Вучич приготовил Путину книгу о погибших в Югославии красноармейцах

"Проект был запущен в 2016 году. Важно что до сих пор было известно о менее восьми тысячах погибших и пропавших без вести красноармейцах в Югославии по информации начала 1960-х годов. Эта монография включает в себя данные свыше 11,5 тысяч человек, в том числе дату и место рождения, гибели и место перезахоронения на мемориалах Сербии, Словении и Хорватии – всего 12 мемориалов", - сообщил агентству продюсер издания Сергей Глущенко.