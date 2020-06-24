Вучич приготовил Путину книгу о погибших в Югославии красноармейцах

БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приготовил российскому лидеру Владимиру Путину в подарок книгу о памятниках советским воинам-освободителям, погибшим на территории Югославии, сообщили РИА Новости организаторы издания.
Вучич находится с визитом в Москве, где наряду с другими иностранными лидерами присутствовал на параде Победы на Красной площади. Книга, которую он приготовил в подарок Путину, называется "Мемориалы Красной Армии ВС СССР на территории бывшей Югославии, жертвы войны 1941-1945".
Вчера, 14:2275 лет Великой ПобедыПарад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
"Проект был запущен в 2016 году. Важно что до сих пор было известно о менее восьми тысячах погибших и пропавших без вести красноармейцах в Югославии по информации начала 1960-х годов. Эта монография включает в себя данные свыше 11,5 тысяч человек, в том числе дату и место рождения, гибели и место перезахоронения на мемориалах Сербии, Словении и Хорватии – всего 12 мемориалов", - сообщил агентству продюсер издания Сергей Глущенко.
По его словам, монография поможет не только ученым и историкам, но и родственникам и потомкам погибших. Авторами книги стали сербские исследователи Деян Танич и Златомир Лазич.
Сербия 20 октября 2019 года отметила 75-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.