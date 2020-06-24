Около 50 стран и организаций примут участие в видеоконференции по Судану

"Эта конференция позволит подтвердить политическую поддержку международного сообщества проводимым в Судане реформам. Она также призвана мобилизовать финансовую поддержку демократическому переходному периоду, восстановлению экономики и улучшению гуманитарной ситуации", - говорится в документе. Кроме того, конференция даст возможность правительству Судана рассказать международному сообществу об уже проведенных реформах.