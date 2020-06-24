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Около 50 стран и организаций примут участие в видеоконференции по Судану
Около 50 государств и международных организаций примут участие в международной донорской видеоконференции по Судану, которая пройдет в четверг по инициативе... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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абдель фаттах аль-бурхан, мид германии, судан, оон, южный судан, сша, в мире

Около 50 стран и организаций примут участие в видеоконференции по Судану

14:33 24.06.2020
153
© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие из формирования "Силы быстрой поддержки" в Хартуме, Судан
Суданские военнослужащие из формирования Силы быстрой поддержки в Хартуме, Судан
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие из формирования "Силы быстрой поддержки" в Хартуме, Судан . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Около 50 государств и международных организаций примут участие в международной донорской видеоконференции по Судану, которая пройдет в четверг по инициативе Европейского союза, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
"Эта конференция позволит подтвердить политическую поддержку международного сообщества проводимым в Судане реформам. Она также призвана мобилизовать финансовую поддержку демократическому переходному периоду, восстановлению экономики и улучшению гуманитарной ситуации", - говорится в документе. Кроме того, конференция даст возможность правительству Судана рассказать международному сообществу об уже проведенных реформах.
Видеоконференция пройдет под совместным председательством главы МИД Германии Хайко Мааса, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука и генсека ООН Антониу Гутерреша.
В конференции примут участие представители Международного валютного фонда, Всемирного Банка, Африканского банка развития.
Экономика Судана сильно пострадала из-за многолетних санкций США и отделения богатого нефтью Южного Судана в 2011 году. В настоящее время Судан живет в условиях неконтролируемой инфляции и хронической нехватки твердой валюты.
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В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
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