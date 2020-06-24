Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинулся кандидатом на участие в выборах главы региона, соответствующие документы он подал в избирком, сообщает Избирательная комиссия республики.
"Сегодня, 24 июня, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Викторович Уйба выдвинулся кандидатом на должность главы Республики Коми. В соответствии с законом, кандидат на должность главы Республики Коми считается выдвинутым после предоставления в Избирательную комиссию Республики Коми личного заявления в письменной форме о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Республики Коми, а также других документов", - говорится в сообщении.
Уйба сообщил, что идет на выборы главы Коми в качестве самовыдвиженца. "Раньше я уже говорил о своем намерении участвовать в выборах главы Республики Коми. Сегодня сделал первый шаг - подал документы в избирком. Будучи беспартийным, иду на выборы в качестве самовыдвиженца. Это если говорить официальным языком. А если говорить от души, положа руку на сердце, просто хочу выполнить то, о чем со многими из вас мы уже говорили на встречах", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что намерен работать "честно и открыто, с ответственностью за результат".
"Сделать все для того, чтобы наши ветераны были окружены заботой и вниманием, чтобы те, кто работает, мог реализовать себя как профессионал и на достойном уровне обеспечить свою семью. Хочу, чтобы наши молодые люди не посматривали в сторону других регионов, а строили свою жизнь здесь, в республике, и видели для себя перспективу", - написал Уйба.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в начале апреля принял отставку главы Коми Сергея Гапликова. Врио главы республики был назначен Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.
Досрочные выборы главы Коми пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.