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Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинулся кандидатом на участие в выборах главы региона, соответствующие документы он подал в избирком, сообщает... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:30
владимир уйба
республика коми
сергей гапликов
владимир путин
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир уйба, республика коми, сергей гапликов, владимир путин, политика

Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми

14:30 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Уйба. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинулся кандидатом на участие в выборах главы региона, соответствующие документы он подал в избирком, сообщает Избирательная комиссия республики.
"Сегодня, 24 июня, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Викторович Уйба выдвинулся кандидатом на должность главы Республики Коми. В соответствии с законом, кандидат на должность главы Республики Коми считается выдвинутым после предоставления в Избирательную комиссию Республики Коми личного заявления в письменной форме о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Республики Коми, а также других документов", - говорится в сообщении.
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Уйба сообщил, что идет на выборы главы Коми в качестве самовыдвиженца. "Раньше я уже говорил о своем намерении участвовать в выборах главы Республики Коми. Сегодня сделал первый шаг - подал документы в избирком. Будучи беспартийным, иду на выборы в качестве самовыдвиженца. Это если говорить официальным языком. А если говорить от души, положа руку на сердце, просто хочу выполнить то, о чем со многими из вас мы уже говорили на встречах", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что намерен работать "честно и открыто, с ответственностью за результат".
"Сделать все для того, чтобы наши ветераны были окружены заботой и вниманием, чтобы те, кто работает, мог реализовать себя как профессионал и на достойном уровне обеспечить свою семью. Хочу, чтобы наши молодые люди не посматривали в сторону других регионов, а строили свою жизнь здесь, в республике, и видели для себя перспективу", - написал Уйба.
Владимир Уйба
20 мая, 21:33
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в начале апреля принял отставку главы Коми Сергея Гапликова. Врио главы республики был назначен Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.
Досрочные выборы главы Коми пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.
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Владимир УйбаРеспублика КомиСергей ГапликовВладимир ПутинПолитика
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