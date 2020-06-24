Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми

"Сделать все для того, чтобы наши ветераны были окружены заботой и вниманием, чтобы те, кто работает, мог реализовать себя как профессионал и на достойном уровне обеспечить свою семью. Хочу, чтобы наши молодые люди не посматривали в сторону других регионов, а строили свою жизнь здесь, в республике, и видели для себя перспективу", - написал Уйба.