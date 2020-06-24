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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573419853.html
Праздничный салют в честь 75-ой годовщины Победы. Прямая трансляция
В Москве проходит салют в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как ранее рассказали в столичной мэрии, при запуске задействуют около... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:00
75 лет великой победы
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Праздничный салют в Москве в честь 75-ой годовщины Победы
LIVE: Праздничный салют в Москве в честь 75-ой годовщины Победы
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видео, москва, общество
Праздничный салют в честь 75-ой годовщины Победы. Прямая трансляция
В Москве проходит салют в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как ранее рассказали в столичной мэрии, при запуске задействуют около десяти тысяч фейерверочных изделий и 52 пусковые установки.
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Праздничный салют в честь 75-ой годовщины Победы. Прямая трансляция

23:00 24.06.2020
864
В Москве проходит салют в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как ранее рассказали в столичной мэрии, при запуске задействуют около десяти тысяч фейерверочных изделий и 52 пусковые установки.
2500001
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75 лет Великой ПобедыМоскваОбщество
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