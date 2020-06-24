В Узбекистане надеются на открытие миграционного центра России

ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана надеются на открытие Россией в республике миграционного центра, а также лабораторий контроля качества сельхозпродукции для наращивания поставок в РФ, сообщает в среду пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в рамках рабочего визита в Москву провёл ряд встреч с представителями правительства РФ – вице-премьером Алексеем Оверчуком, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым.
"Были обсуждены возможности открытия в республике аккредитованных подразделений российских лабораторий контроля качества сельскохозяйственной продукции для наращивания объемов поставок продукции из Узбекистана в Россию", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИВТ по итогам переговоров.
По данным пресс-службы, обсуждалась также инициатива по открытию в Узбекистане многофункционального миграционного центра РФ. Он будет "выполнять функции оператора организованного трудоустройства граждан Узбекистана в Российской Федерации путем прямого взаимодействия с регионами России и крупными российскими работодателями", - добавили в МИВТ.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.
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По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллионов человек, находятся 2,5 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе - около 2 миллионов в РФ.