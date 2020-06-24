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Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса
Делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после обнаружения коронавируса у ее членов, сообщили РИА Новости в посольстве республики. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:24
75 лет великой победы
россия
сооронбай жээнбеков
парад победы
владимир путин
ржев
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573414175.html
https://ria.ru/20200624/1573417028.html
Очень правильное и ответственное решение со стороны Президента Киргизии! Россияне итак знают, что Республика Киргизия и её народ - наши надёжные друзья и союзники! Так что, давайте поправляйтесь друзья и ждём вас к нам в гости в следующий раз обязательно!
87
Только одно вызывает вопросы. Перед вылетом в Киргизии не нашлось тестов даже для правительственной делегации с президентом во главе? Однако! Не могли у нашей ФСО попросить? Не думаю, чтобы отказали! Или они просто-напросто ковид-диссиденты все? думали проскочить в Кремле?
67
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россия
ржев
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573410056_0:339:3040:2048_1400x0_80_0_0_ef526f2f43a5cc37dc40fc873a030d63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, сооронбай жээнбеков, парад победы, владимир путин, ржев, в мире

Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса

14:24 24.06.2020
80985
© РИА Новости / Фотохост-агентствоБоевые машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Боевые машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Боевые машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве. Архивное фото
БИШКЕК/МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после обнаружения коронавируса у ее членов, сообщили РИА Новости в посольстве республики.
"Президент и делегация улетели", - сообщили в дипведомстве.
В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде "было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях".
Пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева также сообщила РИА Новости, что делегация покинула Москву. "Делегация Кыргызской Республики вылетела из Москвы в Бишкек", - заявила Стамалиева.
По ее словам, перед вылетом киргизский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. "С сожалением было отмечено, что президент Кыргызской Республики не смог принять участие на Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне", - подчеркнула Стамалиева.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
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Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию
Она добавила, что по прибытию в Бишкек президент уйдет на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно на 3 дня.
"Отметим, что по ранее запланированному графику следующий визит президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Российскую Федерацию по приглашению российской стороны намечался на 30 июня, также по случаю 75-летия Победы в ВОВ. На 30 июня было запланировано официальное открытие в Ржеве Памятника воинам-кыргызстанцам, погибшим в ВОВ 1941–1945", - добавила Стамалиева. Состоится ли этот визит, пока неизвестно.
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Онлайн-репортаж с парада Победы >>
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Обсудить 6
75 лет Великой ПобедыРоссияСооронбай ЖээнбековПарад ПобедыВладимир ПутинРжевВ мире
Популярные комментарии
Очень правильное и ответственное решение со стороны Президента Киргизии! Россияне итак знают, что Республика Киргизия и её народ - наши надёжные друзья и союзники! Так что, давайте поправляйтесь друзья и ждём вас к нам в гости в следующий раз обязательно!
24 июня, 16:55
Игорь Соколов
65501016
Только одно вызывает вопросы. Перед вылетом в Киргизии не нашлось тестов даже для правительственной делегации с президентом во главе? Однако! Не могли у нашей ФСО попросить? Не думаю, чтобы отказали! Или они просто-напросто ковид-диссиденты все? думали проскочить в Кремле?
24 июня, 14:28
Von Stirliz
311714013
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