В Якутии завершили работы по ликвидации разлива дизтоплива

ЯКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Работы по ликвидации разлива дизельного топлива в селе Аргахтаах Работы по ликвидации разлива дизельного топлива в селе Аргахтаах Якутии завершены, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

По информации замначальника ГУ МЧС России по РС (Я), полковника Романа Платонова, в котле-ловушке для сбора вытекшего дизтоплива дренаж прекратился. "Поэтому сегодня принято решение завершить работы. На воде разливов и пятен нет. Боновые ограждения возле берега на реке пока убирать не будем. Вся поражённая почва изъята и помещена в ёмкость, куда залит препарат "Биол", который будет его перерабатывать. Потом эту землю уже можно будет использовать. Место разлива дизтоплива вначале засыпали сорбентом и сделали выемку всей загрязнённой почвы, а затем этот участок покрыли чистой землёй", - рассказал он.

Как отметили в ведомстве, опасности для здоровья жителей села нет. Запаха нефтепродуктов в воздухе нет.

Ранее сообщалось, что авария в селе Аргахтаах Среднеколымского района произошла в минувшее воскресенье, где из цистерны дизельной электростанции в почву вытекло около 3,5 кубометра дизтоплива и далее просочилось через грунт в реку Алазея. По данным экстренных служб региона, в Алазею попало около кубометра топлива.

В "Сахаэнерго" в среду сообщили, что идет откачка топлива из котлована-ловушки в резервные емкости, просачивания топлива в реку нет. Также был произведён осмотр 55 километров акватории реки ниже по течению от места разлива. Пятен обнаружено не было. Облет территории на вертолете главой наслега также не выявил загрязнений водной поверхности. На прибрежном участке реки установлены заградительные боны длиной порядка 70 метров, участок водной поверхности обработан сорбентами.