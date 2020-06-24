Telegram прокомментировал появление в Сети базы пользователей

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Большая часть появившейся в Сети базы пользователей мессенджера Большая часть появившейся в Сети базы пользователей мессенджера Telegram содержит неактуальные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Базу с личными данными (контактами и уникальными идентификаторами) нескольких миллионов пользователей мессенджера выложили на одном из форумов в даркнете. По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, всего в базе может быть около 40 миллионов строк, а распространение новости о ней может быть связано со слухами о возможной сделке по продаже доли в мессенджере.

В пресс-службе Telegram объяснили, что в таких базах обычно содержатся соответствия "номер телефона — идентификатор пользователя". Эти данные собирают через встроенную функцию импорта контактов при регистрации пользователя.

Собеседник агентства отметил, что ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор.

"Вместе с тем, анализ данных этих баз показывает, что дополнительные меры, предпринятые нами в конце лета 2019 в ответ на сообщения о переборе номеров пользователей Гонконга, оказались эффективны. Более 84 процентов данных собраны до середины 2019 года. Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60 процентов — содержит уже неактуальные данные", — сказал он.