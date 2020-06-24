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Telegram прокомментировал появление в Сети базы пользователей
Большая часть появившейся в Сети базы пользователей мессенджера Telegram содержит неактуальные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:12
telegram (приложение)
технологии
общество
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3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:286:3132:2048_1400x0_80_0_0_ebddab84aefe0823e9b81aec35d9be26.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), технологии, общество

Telegram прокомментировал появление в Сети базы пользователей

14:20 24.06.2020 (обновлено: 15:12 24.06.2020)
2195
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Большая часть появившейся в Сети базы пользователей мессенджера Telegram содержит неактуальные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Базу с личными данными (контактами и уникальными идентификаторами) нескольких миллионов пользователей мессенджера выложили на одном из форумов в даркнете. По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, всего в базе может быть около 40 миллионов строк, а распространение новости о ней может быть связано со слухами о возможной сделке по продаже доли в мессенджере.
Мессенджер Telegram на экране телефона
Вчера, 09:16
Эксперт прокомментировал появление в Сети базы контактов Telegram
В пресс-службе Telegram объяснили, что в таких базах обычно содержатся соответствия "номер телефона — идентификатор пользователя". Эти данные собирают через встроенную функцию импорта контактов при регистрации пользователя.
Собеседник агентства отметил, что ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор.

"Вместе с тем, анализ данных этих баз показывает, что дополнительные меры, предпринятые нами в конце лета 2019 в ответ на сообщения о переборе номеров пользователей Гонконга, оказались эффективны. Более 84 процентов данных собраны до середины 2019 года. Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60 процентов — содержит уже неактуальные данные", — сказал он.

Таким образом, Telegram удалось значительно снизить масштаб и скорость такого рода злоупотреблений, добавил представитель компании. Кроме того, в мессенджер добавили настройку "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Она делает пользователей "невидимыми" даже для тех, кто знает их номер, и позволяет полностью скрыть связь между номером телефона и аккаунтом, хотя и затрудняет использование Telegram для обычных пользователей.
Мессенджер Telegram на экране телефона
Вчера, 08:56
В Сети опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram
572264
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