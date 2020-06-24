https://ria.ru/20200624/1573419245.html
В Сочи умерли два пациента с COVID-19
Два пациента с коронавирусом скончались в больнице Сочи, число летальных случаев на Кубани достигло 69, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:15
2020-06-24T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сочи
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общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сочи, краснодарский край, общество
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в больнице Сочи, число летальных случаев на Кубани достигло 69, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается что житель Сочи 59 лет заболел 2 июня. Уже на следующий день пациент был переведен на ИВЛ. Диагноз - новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, тяжелая форма.
"У мужчины диагностирована двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелой степени тяжести. Он также болел сахарным диабетом и анемией. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался", - говорится в сообщении.
Второй житель Сочи, 75-летний мужчина, был госпитализирован 11 июня. Диагноз - новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, тяжелая форма, двусторонняя очаговая пневмония. Пациент также страдал гипертонией, перенес инфаркт миокарда в 2017 году.
"Общее число летальных случаев в регионе достигло 69", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.