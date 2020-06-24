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В Сочи умерли два пациента с COVID-19
Два пациента с коронавирусом скончались в больнице Сочи, число летальных случаев на Кубани достигло 69, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:15
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сочи, краснодарский край, общество

В Сочи умерли два пациента с COVID-19

14:15 24.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в больнице Сочи, число летальных случаев на Кубани достигло 69, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается что житель Сочи 59 лет заболел 2 июня. Уже на следующий день пациент был переведен на ИВЛ. Диагноз - новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, тяжелая форма.
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"У мужчины диагностирована двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелой степени тяжести. Он также болел сахарным диабетом и анемией. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался", - говорится в сообщении.
Второй житель Сочи, 75-летний мужчина, был госпитализирован 11 июня. Диагноз - новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, тяжелая форма, двусторонняя очаговая пневмония. Пациент также страдал гипертонией, перенес инфаркт миокарда в 2017 году.
"Общее число летальных случаев в регионе достигло 69", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СочиКраснодарский крайОбщество
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