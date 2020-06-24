В Сочи умерли два пациента с COVID-19

СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в больнице Сочи, число летальных случаев на Кубани достигло 69, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается что житель Сочи 59 лет заболел 2 июня. Уже на следующий день пациент был переведен на ИВЛ. Диагноз - новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, тяжелая форма.

"У мужчины диагностирована двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелой степени тяжести. Он также болел сахарным диабетом и анемией. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался", - говорится в сообщении.

Второй житель Сочи, 75-летний мужчина, был госпитализирован 11 июня. Диагноз - новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, тяжелая форма, двусторонняя очаговая пневмония. Пациент также страдал гипертонией, перенес инфаркт миокарда в 2017 году.

"Общее число летальных случаев в регионе достигло 69", - говорится в сообщении.