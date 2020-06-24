Путин объяснил выбор даты проведения парада Победы

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пояснил выбор даты вручения государственных премий тем, что 24 июня для России - на все времена день славы и триумфа.
Путин вручает государственные премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты, торжественная церемония проходит в Кремле.
Обращаясь с вступительным словом к участникам церемонии, Путин отметил, что в этом году пришлось отступить от традиции чествования лауреатов премий в День России.
"И когда мы определяли другую дату, мы выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа", - сказал Путин.
Он напомнил, что в этот день ровно 75 лет назад состоялся легендарный Парад Победы. "И сегодня по Красной площади прошли наследники солдат этой великой Победы", - добавил президент.
Вчера, 14:2275 лет Великой ПобедыПарад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.