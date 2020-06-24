Путин объяснил выбор даты проведения парада Победы

Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы Ровно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.