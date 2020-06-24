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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573419169.html
Путин объяснил выбор даты проведения парада Победы
Президент РФ Владимир Путин пояснил выбор даты вручения государственных премий тем, что 24 июня для России - на все времена день славы и триумфа. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:36
75 лет великой победы
парад победы
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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парад победы, владимир путин, общество

Путин объяснил выбор даты проведения парада Победы

14:13 24.06.2020 (обновлено: 21:36 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пояснил выбор даты вручения государственных премий тем, что 24 июня для России - на все времена день славы и триумфа.
Путин вручает государственные премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты, торжественная церемония проходит в Кремле.
оеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Вчера, 20:1575 лет Великой Победы
Парад Победы в российских городах
Обращаясь с вступительным словом к участникам церемонии, Путин отметил, что в этом году пришлось отступить от традиции чествования лауреатов премий в День России.

"И когда мы определяли другую дату, мы выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа", - сказал Путин.

Он напомнил, что в этот день ровно 75 лет назад состоялся легендарный Парад Победы. "И сегодня по Красной площади прошли наследники солдат этой великой Победы", - добавил президент.
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 14:2275 лет Великой Победы
Парад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВладимир ПутинОбщество
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