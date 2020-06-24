В Новосибирске под окнами фронтовиков провели мини-парады Победы

КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в форме времен Великой Отечественной войны провели мини-парады Победы под окнами фронтовиков в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
"Мини–парады прошли во дворах жилых домов фронтовиков 95-летнего Вениамина Карповича Чебанова и 97-летего Петра Андреевича Горьковского. Три парадных расчета курсантов Новосибирского высшего военного командного училища в форме времен Великой Отечественной войны, матросов, летчиков, пехоты, и парадный расчет военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО под сопровождение сводного военного духового оркестра прошли торжественным маршем под окнами ветеранов. На большом видеомониторе перед ветеранами транслировался новосибирский парад Победы", – сообщает пресс-служба ЦВО.
© Фото : пресс-служба ЦВОЧествование ветеранов в Новосибирске. 24 июня 2020
© Фото : пресс-служба ЦВО
Чествование ветеранов в Новосибирске. 24 июня 2020
Вениамин Чебанов родился 28 августа 1925 года. После окончания Новосибирского военно-пехотного училища был отправлен на 1-й Украинский фронт в звании младшего лейтенанта на должность командира взвода. Награжден медалью "За отвагу", орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После Победы служил в Центральной группе войск Австрии и Венгрии в звании старшего лейтенанта, демобилизовался в 1947 году. Вениамин Чебанов – Народный художник Российской Федерации, в своих картинах он изображает войну.
Петр Горьковский родился 14 февраля 1923 года. В декабре 1941 года ушел добровольцем на фронт. Награжден двумя медалями "За отвагу", орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Во время войны окончил курсы радиотелеграфистов и был распределен в 232-ю стрелковую дивизию на радиостанцию скоростных бомбардировщиков. После демобилизации работал директором школы-семилетки, заведующим отделом народного образования Мошковского района Новосибирской области. До сих пор – активист ветеранского движения, встречается со школьниками и студентами и проводит уроки мужества.