В Новосибирске под окнами фронтовиков провели мини-парады Победы

"Мини–парады прошли во дворах жилых домов фронтовиков 95-летнего Вениамина Карповича Чебанова и 97-летего Петра Андреевича Горьковского. Три парадных расчета курсантов Новосибирского высшего военного командного училища в форме времен Великой Отечественной войны, матросов, летчиков, пехоты, и парадный расчет военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО под сопровождение сводного военного духового оркестра прошли торжественным маршем под окнами ветеранов. На большом видеомониторе перед ветеранами транслировался новосибирский парад Победы", – сообщает пресс-служба ЦВО.