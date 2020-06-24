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Ученые оценили вероятность второй волны COVID-19 в Британии
Британия должна быть готова ко второй волне коронавируса, решение снять часть ограничений поспешное и продиктовано политическими целями, заявили эксперты в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:12
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Ученые оценили вероятность второй волны COVID-19 в Британии

14:12 24.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия должна быть готова ко второй волне коронавируса, решение снять часть ограничений поспешное и продиктовано политическими целями, заявили эксперты в области здравоохранения и науки.
В стране из-за пандемии коронавируса с 23 марта введен карантин: людям следует работать из дома и отказаться от поездок без особой необходимости. С начала июня власти ослабили некоторые ограничительные меры, в частности возобновились уроки в некоторых классах начальной школы, начали открываться непродовольственные магазины, ослаблены ограничения на прогулки. С 4 июля планируется открыть рестораны, пабы, кинотеатры и музеи.
В связи с снятием ряда ограничений экспертное сообщество обратилось к властям с просьбой в срочном порядке проверить, готова ли страна ко второй волне коронавируса, вероятность которой оценивается как "реальная".
"В то время как будущие очертания пандемии в Британии предсказать трудно, имеющиеся свидетельства говорят о том, что вероятность локальных вспышек увеличивается, и вторая волна представляет реальный риск. Многие элементы инфраструктуры, которые требуются для сдерживания вируса, были внедрены, однако сохраняются значительные угрозы. Задача состоит в том, чтобы не только в срочном порядке справиться с масштабными последствиями первой стадии пандемии, но и быть готовыми сдержать вторую волну", - говорится в письме от имени королевских колледжей врачей общей практики, хирургов, терапевтов и медсестер, а также Британской медицинской ассоциации.
Письмо адресовано лидерам всех политических партий, они призывает начать проверку немедленно и провести ее тщательным образом.
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О том, что Британия слишком рано начала снимать введенные из-за пандемии ограничения, заявил бывший главный советник правительства по науке Дэвид Кинг.
"Я думаю, это чрезвычайно рискованно. Я не думаю, что кто-то - с научной точки зрения - считал бы, что это мудрое решение. Это решение абсолютно политическое", - сказал Кинг журналистам в среду утром.
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По его словам, такое быстрое снятие ограничений не имеет смысла ни с научной, ни с экономической точки зрения.
"Это происходит слишком быстро и может привести к очень значительной второй волне", - сказал ученый.
От коронавируса в Британии умерли почти 43 тысячи человек, общее количество заразившихся - более 306 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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