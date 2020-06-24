Ученые оценили вероятность второй волны COVID-19 в Британии

"В то время как будущие очертания пандемии в Британии предсказать трудно, имеющиеся свидетельства говорят о том, что вероятность локальных вспышек увеличивается, и вторая волна представляет реальный риск. Многие элементы инфраструктуры, которые требуются для сдерживания вируса, были внедрены, однако сохраняются значительные угрозы. Задача состоит в том, чтобы не только в срочном порядке справиться с масштабными последствиями первой стадии пандемии, но и быть готовыми сдержать вторую волну", - говорится в письме от имени королевских колледжей врачей общей практики, хирургов, терапевтов и медсестер, а также Британской медицинской ассоциации.