Глава МИД Венесуэлы оценил помощь Москвы в преодолении санкций

"В последние годы, исполненные страданий и сложностей для Венесуэлы, Россия не только показала, что она намерена защищать международное право, но и протянула Венесуэле руку помощь для того, чтобы мы смогли преодолеть санкции и незаконную блокаду, введённую против нашей страны", - сказал Арреаса на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.