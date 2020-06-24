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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200624/1573418943.html
Глава МИД Венесуэлы оценил помощь Москвы в преодолении санкций
Помощь Москвы помогает Каракасу преодолевать санкции и блокаду, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:08
попытка госпереворота в венесуэле
россия
хуан гуаидо
хорхе арреаса
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, хуан гуаидо, хорхе арреаса, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Глава МИД Венесуэлы оценил помощь Москвы в преодолении санкций

14:08 24.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Помощь Москвы помогает Каракасу преодолевать санкции и блокаду, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"В последние годы, исполненные страданий и сложностей для Венесуэлы, Россия не только показала, что она намерена защищать международное право, но и протянула Венесуэле руку помощь для того, чтобы мы смогли преодолеть санкции и незаконную блокаду, введённую против нашей страны", - сказал Арреаса на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
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США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеРоссияХуан ГуаидоХорхе АрреасаНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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