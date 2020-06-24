Губернатор Омской области поздравил ветеранов с 75-летием Победы

"В этом году наша страна празднует 75-летие Великой Победы. Победы, доставшейся нам ценой жизни 26 миллионов советских людей. Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто трудился в тылу и сражался на фронтах Великой Отечественной. Во время войны на фронт были призваны почти 300 тысяч омичей, и половина из них не вернулись домой. В то время Омск стал промышленным центром - 90 тысяч рабочих без отдыха и сна трудились на производстве. Омск поставлял на фронт самолёты, танки, боеприпасы, обмундирование и продукты питания. Это большой вклад нашей Омской области в Великую Победу", - отметил Александр Бурков.