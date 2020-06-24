Губернатор Омской области поздравил ветеранов с 75-летием Победы

ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Торжественное построение войск, показ автобронетанковой техники и пролёт военно-транспортной авиации прошли в Омске в среду, 24 июня, губернатор Александр Бурков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в областном правительстве.
Торжественное построение войск Омского гарнизона состоялось в среду, 24 июня, в Омске на Соборной площади. Впервые на омском параде были представлены модернизированные танки Т-72 и Т-80, а над Соборной площадью пролетела военно-транспортная авиация. Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил с праздничной знаменательной датой ветеранов, военнослужащих, всех омичей.
"В этом году наша страна празднует 75-летие Великой Победы. Победы, доставшейся нам ценой жизни 26 миллионов советских людей. Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто трудился в тылу и сражался на фронтах Великой Отечественной. Во время войны на фронт были призваны почти 300 тысяч омичей, и половина из них не вернулись домой. В то время Омск стал промышленным центром - 90 тысяч рабочих без отдыха и сна трудились на производстве. Омск поставлял на фронт самолёты, танки, боеприпасы, обмундирование и продукты питания. Это большой вклад нашей Омской области в Великую Победу", - отметил Александр Бурков.
Он отметил, что испытывает гордость и пожелал, чтобы будущие поколения никогда не узнали о боли войны.
После вноса Государственного флага РФ, Знамени Победы и боевых знамен воинских частей омского гарнизона на главную площадь города прибыл парадный кортеж ветеранов.
Фронтовики наблюдали за парадом, оставаясь в армейских УАЗах, пассажирские места в которых стали для них почётной трибуной. Ветераны Иван Смирнов, Афанасий Кухтин, Владимир Гончаренко и Иван Баженин за героизм, проявленный в боевых сражениях, награждены многочисленными медалями и орденами.
Губернатор Александр Бурков и начальник Омского гарнизона Игорь Афонин вручили представителям поколения победителей памятные подарки в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.