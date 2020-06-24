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Омская область
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Губернатор Омской области поздравил ветеранов с 75-летием Победы
Торжественное построение войск, показ автобронетанковой техники и пролёт военно-транспортной авиации прошли в Омске в среду, 24 июня, губернатор Александр... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:19
омская область
парад победы
т-72 "урал"
т-80
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александр бурков
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парад победы, т-72 "урал", т-80, ульяновский автомобильный завод (уаз), александр бурков, омская область, омск, общество

Губернатор Омской области поздравил ветеранов с 75-летием Победы

14:05 24.06.2020 (обновлено: 15:19 24.06.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Торжественное построение войск, показ автобронетанковой техники и пролёт военно-транспортной авиации прошли в Омске в среду, 24 июня, губернатор Александр Бурков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в областном правительстве.
Торжественное построение войск Омского гарнизона состоялось в среду, 24 июня, в Омске на Соборной площади. Впервые на омском параде были представлены модернизированные танки Т-72 и Т-80, а над Соборной площадью пролетела военно-транспортная авиация. Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил с праздничной знаменательной датой ветеранов, военнослужащих, всех омичей.
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"В этом году наша страна празднует 75-летие Великой Победы. Победы, доставшейся нам ценой жизни 26 миллионов советских людей. Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто трудился в тылу и сражался на фронтах Великой Отечественной. Во время войны на фронт были призваны почти 300 тысяч омичей, и половина из них не вернулись домой. В то время Омск стал промышленным центром - 90 тысяч рабочих без отдыха и сна трудились на производстве. Омск поставлял на фронт самолёты, танки, боеприпасы, обмундирование и продукты питания. Это большой вклад нашей Омской области в Великую Победу", - отметил Александр Бурков.
Он отметил, что испытывает гордость и пожелал, чтобы будущие поколения никогда не узнали о боли войны.
После вноса Государственного флага РФ, Знамени Победы и боевых знамен воинских частей омского гарнизона на главную площадь города прибыл парадный кортеж ветеранов.
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Фронтовики наблюдали за парадом, оставаясь в армейских УАЗах, пассажирские места в которых стали для них почётной трибуной. Ветераны Иван Смирнов, Афанасий Кухтин, Владимир Гончаренко и Иван Баженин за героизм, проявленный в боевых сражениях, награждены многочисленными медалями и орденами.
Губернатор Александр Бурков и начальник Омского гарнизона Игорь Афонин вручили представителям поколения победителей памятные подарки в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
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Омская областьПарад ПобедыТ-72 "Урал"Т-80Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Александр БурковОмская областьОмскОбщество
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