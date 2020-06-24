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Распространение нового коронавируса
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В Белоруссии число случаев COVID-19 приблизилось к 60 тысячам
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 458, до 59945, скончались еще пять пациентов, всего умерших 362,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:03
распространение нового коронавируса
батыр бердыклычев
коронавирус covid-19
воз
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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батыр бердыклычев, коронавирус covid-19, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число случаев COVID-19 приблизилось к 60 тысячам

14:03 24.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 458, до 59945, скончались еще пять пациентов, всего умерших 362, сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 500. На вторник число выявленных случаев COVID-19 достигло 59487 (плюс 464 инфицированных), в том числе сообщалось о 357 умерших. Между тем 12 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
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"Зарегистрированы 59945 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 901904 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 40136 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаБатыр БердыклычевКоронавирус COVID-19ВОЗБелоруссияВ мире
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