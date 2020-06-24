В Белоруссии число случаев COVID-19 приблизилось к 60 тысячам

МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 458, до 59945, скончались еще пять пациентов, всего умерших 362, сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 500. На вторник число выявленных случаев COVID-19 достигло 59487 (плюс 464 инфицированных), в том числе сообщалось о 357 умерших. Между тем 12 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
"Зарегистрированы 59945 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 901904 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 40136 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.