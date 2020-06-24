В Белоруссии число случаев COVID-19 приблизилось к 60 тысячам

"Зарегистрированы 59945 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 901904 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.