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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573418619.html
Путин оценил проведение парада Победы в Москве
Организаторы парада Победы в Москве и военнослужащие старались от души, заявил президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приехавших на... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:24
москва
75 лет великой победы
парад победы
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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москва, парад победы, владимир путин, политика

Путин оценил проведение парада Победы в Москве

14:02 24.06.2020 (обновлено: 14:24 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Организаторы парада Победы в Москве и военнослужащие старались от души, заявил президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приехавших на парад.
После парада и церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле состоялся приём для глав государств, ставших гостями парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стенограмма выступления президента РФ опубликована на сайте Кремля.
"Конечно, особые чувства рождают военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы. Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души", - сказал Путин в ходе приёма.
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 14:2275 лет Великой Победы
Парад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
Он выразил уверенность, что "такая сплочённость, которая нас объединяет, духовное единение, почитание праздника, который был и остаётся одним на всех, созвучны мечтам и надеждам наших дорогих ветеранов, каждого, кто приближал нашу общую долгожданную и такую дорогую Победу".
Российский лидер поблагодарил иностранных лидеров, которые, "несмотря на всем хорошо известные непростые обстоятельства", приехали в Москву на торжественные мероприятия по случаю юбилея Победы.
"Я уже говорил, это очевидная вещь: для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств. Ничто не властно, как говорят в таких случаях, над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев. А сам праздник с каждым годом становится ещё более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115 государств", - отметил президент РФ.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Вчера, 04:2475 лет Великой Победы
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
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75 лет Великой ПобедыМоскваПарад ПобедыВладимир ПутинПолитика
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