Путин оценил проведение парада Победы в Москве

"Я уже говорил, это очевидная вещь: для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств. Ничто не властно, как говорят в таких случаях, над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев. А сам праздник с каждым годом становится ещё более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115 государств", - отметил президент РФ.