Путин оценил проведение парада Победы в Москве

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Организаторы парада Победы в Москве и военнослужащие старались от души, заявил президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приехавших на парад.
После парада и церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле состоялся приём для глав государств, ставших гостями парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стенограмма выступления президента РФ опубликована на сайте Кремля.
"Конечно, особые чувства рождают военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы. Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души", - сказал Путин в ходе приёма.
Вчера, 14:2275 лет Великой ПобедыПарад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
Он выразил уверенность, что "такая сплочённость, которая нас объединяет, духовное единение, почитание праздника, который был и остаётся одним на всех, созвучны мечтам и надеждам наших дорогих ветеранов, каждого, кто приближал нашу общую долгожданную и такую дорогую Победу".
Российский лидер поблагодарил иностранных лидеров, которые, "несмотря на всем хорошо известные непростые обстоятельства", приехали в Москву на торжественные мероприятия по случаю юбилея Победы.
"Я уже говорил, это очевидная вещь: для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств. Ничто не властно, как говорят в таких случаях, над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев. А сам праздник с каждым годом становится ещё более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115 государств", - отметил президент РФ.