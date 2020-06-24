На Украине из-за непогоды без газа остались десять тысяч человек

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Десять тысяч человек остались без газоснабжения в результате наводнения, вызванного обильными осадками в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, сообщила в среду пресс-служба Службы газа Украины.
В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что их-за непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.
"Разрушенные опоры газопроводов, проходящих над рекой Черемош. Высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют доступ к газопроводам. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Более 30 бригад работают круглосуточно. В результате непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек", - сообщила в Facebook служба газа Украины.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Создан оперативный штаб во главе с Денисом Шмыгалем.
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Для преодоления последствий стихии власти Украины направили в пострадавшие регионы авиацию и военных.