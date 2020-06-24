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На Украине из-за непогоды без газа остались десять тысяч человек
Десять тысяч человек остались без газоснабжения в результате наводнения, вызванного обильными осадками в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, сообщила в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:02
денис шмыгаль
арсен аваков
мвд украины
ивано-франковская область
украина
происшествия
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ивано-франковская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_0:284:2985:1963_1400x0_80_0_0_d3e4d88528f295219f6c66963e5ec813.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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денис шмыгаль, арсен аваков, мвд украины, ивано-франковская область, украина, происшествия

На Украине из-за непогоды без газа остались десять тысяч человек

14:02 24.06.2020
316
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Десять тысяч человек остались без газоснабжения в результате наводнения, вызванного обильными осадками в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, сообщила в среду пресс-служба Службы газа Украины.
В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что их-за непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.
"Разрушенные опоры газопроводов, проходящих над рекой Черемош. Высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют доступ к газопроводам. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Более 30 бригад работают круглосуточно. В результате непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек", - сообщила в Facebook служба газа Украины.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Создан оперативный штаб во главе с Денисом Шмыгалем.
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