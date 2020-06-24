На Украине из-за непогоды без газа остались десять тысяч человек

"Разрушенные опоры газопроводов, проходящих над рекой Черемош. Высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют доступ к газопроводам. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Более 30 бригад работают круглосуточно. В результате непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек", - сообщила в Facebook служба газа Украины.