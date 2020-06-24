https://ria.ru/20200624/1573418531.html
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Видимых патологий у детей, найденных в квартире в Москве, при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет, у новорожденного небольшая желтуха и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:59
2020-06-24T13:59
обнаружение детей в московской квартире
юлия иванова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:0:3206:1803_1400x0_80_0_0_ac761488490a6b0d8d748db79fe2a337.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200624/1573404027.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573386096.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:0:3206:1803_1400x0_80_0_0_ac761488490a6b0d8d748db79fe2a337.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_01a835b3200ebbc763620bbe8c073481.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_134:0:2182:2048_1400x0_80_0_0_146a471a682f77b3931b7cb3a02d8bc1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обнаружение детей в московской квартире, юлия иванова, москва, происшествия
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Видимых патологий у детей, найденных в квартире в Москве
, при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет, у новорожденного небольшая желтуха и конъюнктивит, сообщил журналистам главный педиатр Москвы, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова
сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются. Дети рождены, предположительно, суррогатными матерями, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Османов отметил, что во вторник пятеро детей были доставлены в три разные детские больницы.
"Двое детей в одной из больниц, мальчик и девочка, на вид 3-4 месяца, в удовлетворительном состоянии, видимых повреждений нет, признаков насилия тоже. Пока условно их можно считать здоровыми", - сказал Османов.
Он отметил, что, безусловно, дети будут полностью обследованы.
"Еще двое детей доставлены в другую больницу - мальчик и девочка 3-4 месяцев на вид, тоже в удовлетворительном состоянии... И один ребёнок доставлен в Морозовскую больницу, пять дней, новорожденный. У него тоже патологических видимых внешних отклонений нет, но есть физиологические изменения в виде небольшой желтухи, то, что бывает у новорожденных, и небольшой конъюнктивит. Относительно можно назвать их здоровыми, видно, что за детьми ухаживали, они не были брошены", - сказал Османов.
Он также добавил, что дальнейшую судьбу детей будут решать органы опеки.