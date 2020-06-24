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Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Видимых патологий у детей, найденных в квартире в Москве, при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет, у новорожденного небольшая желтуха и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:59
обнаружение детей в московской квартире
юлия иванова
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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обнаружение детей в московской квартире, юлия иванова, москва, происшествия

Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире

13:59 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Видимых патологий у детей, найденных в квартире в Москве, при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет, у новорожденного небольшая желтуха и конъюнктивит, сообщил журналистам главный педиатр Москвы, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются. Дети рождены, предположительно, суррогатными матерями, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Османов отметил, что во вторник пятеро детей были доставлены в три разные детские больницы.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Вчера, 09:48
Женщина рассказала о соседях, у которых в квартире в Москве нашли детей
"Двое детей в одной из больниц, мальчик и девочка, на вид 3-4 месяца, в удовлетворительном состоянии, видимых повреждений нет, признаков насилия тоже. Пока условно их можно считать здоровыми", - сказал Османов.
Он отметил, что, безусловно, дети будут полностью обследованы.
"Еще двое детей доставлены в другую больницу - мальчик и девочка 3-4 месяцев на вид, тоже в удовлетворительном состоянии... И один ребёнок доставлен в Морозовскую больницу, пять дней, новорожденный. У него тоже патологических видимых внешних отклонений нет, но есть физиологические изменения в виде небольшой желтухи, то, что бывает у новорожденных, и небольшой конъюнктивит. Относительно можно назвать их здоровыми, видно, что за детьми ухаживали, они не были брошены", - сказал Османов.
Он также добавил, что дальнейшую судьбу детей будут решать органы опеки.
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
23 июня, 18:53
Выяснилось, откуда приехали женщины, найденные с младенцами в Москве
18838611
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Обнаружение детей в московской квартиреЮлия ИвановаМоскваПроисшествия
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