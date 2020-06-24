Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире

"Двое детей в одной из больниц, мальчик и девочка, на вид 3-4 месяца, в удовлетворительном состоянии, видимых повреждений нет, признаков насилия тоже. Пока условно их можно считать здоровыми", - сказал Османов.

"Еще двое детей доставлены в другую больницу - мальчик и девочка 3-4 месяцев на вид, тоже в удовлетворительном состоянии... И один ребёнок доставлен в Морозовскую больницу, пять дней, новорожденный. У него тоже патологических видимых внешних отклонений нет, но есть физиологические изменения в виде небольшой желтухи, то, что бывает у новорожденных, и небольшой конъюнктивит. Относительно можно назвать их здоровыми, видно, что за детьми ухаживали, они не были брошены", - сказал Османов.