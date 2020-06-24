Лавров: венесуэльцы устали от навязываемой извне конфронтации

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Венесуэльцы устали от искусственно навязываемого извне противостояния, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ходе моего визита в Каракас в феврале этого года я очень хорошо запомнил встречу, которую провели с участием оппозиционных деятелей в рамках круглого стола национального диалога. Было видно, что венесуэльцы устали от искусственно навязываемого противостояния, конфронтации и хотят как можно скорее найти общенациональный консенсус, как это и предлагает президент Мадуро", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Боливарианской республики Хорхе Арреасой.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.