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Лавров: венесуэльцы устали от навязываемой извне конфронтации
Венесуэльцы устали от искусственно навязываемого извне противостояния, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:59
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хуан гуаидо, сергей лавров, москва, венесуэла, сша, в мире

Лавров: венесуэльцы устали от навязываемой извне конфронтации

13:59 24.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Венесуэльцы устали от искусственно навязываемого извне противостояния, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ходе моего визита в Каракас в феврале этого года я очень хорошо запомнил встречу, которую провели с участием оппозиционных деятелей в рамках круглого стола национального диалога. Было видно, что венесуэльцы устали от искусственно навязываемого противостояния, конфронтации и хотят как можно скорее найти общенациональный консенсус, как это и предлагает президент Мадуро", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Боливарианской республики Хорхе Арреасой.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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