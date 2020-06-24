Лавров: венесуэльцы устали от навязываемой извне конфронтации

"В ходе моего визита в Каракас в феврале этого года я очень хорошо запомнил встречу, которую провели с участием оппозиционных деятелей в рамках круглого стола национального диалога. Было видно, что венесуэльцы устали от искусственно навязываемого противостояния, конфронтации и хотят как можно скорее найти общенациональный консенсус, как это и предлагает президент Мадуро", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Боливарианской республики Хорхе Арреасой.