Каракас поблагодарил Москву за помощь в налаживании внутреннего диалога

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Каракас благодарен Москве за помощь в налаживании внутриполитического диалога, сказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"Мы также очень благодарны российскому правительству и лично вам за то, что вы приняли участие в налаживании диалога с различными группами внутри Венесуэлы. Диалог привёл к конкретным результатам, мы смогли создать легитимные избирательные органы, в этом году выйдем на выборы со всеми партиями", - сказал Арреаса на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В середине июня правительство Венесуэлы подтвердило намерение провести выборы в находящейся под контролем оппозиции Национальной ассамблее в этом году, не обозначив конкретной даты голосования. На 2021 год намечены выборы губернаторов штатов страны.
Текущий состав однопалатного парламента, спикером которого до января 2020 года являлся лидер оппозиции Хуан Гуаидо, был избран в 2015 году.
На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок. Эксперт международной кризисной группы Айван Бриско пояснил РИА Новости, что фактически это действие вытеснило Гуаидо с должности спикера Национальной ассамблеи и лишило его возможности провозглашения временным президентом.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.