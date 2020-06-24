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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200624/1573418422.html
Каракас поблагодарил Москву за помощь в налаживании внутреннего диалога
Каракас благодарен Москве за помощь в налаживании внутриполитического диалога, сказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:55
попытка госпереворота в венесуэле
луис парра
хуан гуаидо
николас мадуро
сергей лавров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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луис парра, хуан гуаидо, николас мадуро, сергей лавров, москва, венесуэла, сша, в мире

Каракас поблагодарил Москву за помощь в налаживании внутреннего диалога

13:55 24.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Каракас благодарен Москве за помощь в налаживании внутриполитического диалога, сказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"Мы также очень благодарны российскому правительству и лично вам за то, что вы приняли участие в налаживании диалога с различными группами внутри Венесуэлы. Диалог привёл к конкретным результатам, мы смогли создать легитимные избирательные органы, в этом году выйдем на выборы со всеми партиями", - сказал Арреаса на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Текущий состав однопалатного парламента, спикером которого до января 2020 года являлся лидер оппозиции Хуан Гуаидо, был избран в 2015 году.
На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок. Эксперт международной кризисной группы Айван Бриско пояснил РИА Новости, что фактически это действие вытеснило Гуаидо с должности спикера Национальной ассамблеи и лишило его возможности провозглашения временным президентом.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоНиколас МадуроСергей ЛавровМоскваВенесуэлаСШАВ мире
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