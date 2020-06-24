Каракас поблагодарил Москву за помощь в налаживании внутреннего диалога

"Мы также очень благодарны российскому правительству и лично вам за то, что вы приняли участие в налаживании диалога с различными группами внутри Венесуэлы. Диалог привёл к конкретным результатам, мы смогли создать легитимные избирательные органы, в этом году выйдем на выборы со всеми партиями", - сказал Арреаса на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.