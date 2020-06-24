В Висконсине протестующие выбросили в озеро статую борца с расизмом

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Протестующие в столице американского штата Висконсин устроили беспорядки и выбросили в озеро статую полковника, сражавшегося против рабства, сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.
Накануне вечером демонстранты вышли на улицы города Мэдисон из-за того, что днем ранее полиция арестовала чернокожего протестующего. За ночь демонстрация местами переросла в беспорядки, протестующие били витрины, напали на сенатора Тима Капентера за то, что тот снимал протесты, и снесли две статуи.
The Hans Christian Heg statue is lying headless in lake Monona. #wkow pic.twitter.com/0grawivgtf— Michelle Alfini (@MichelleAlf) June 24, 2020
Одной из них стала статуя полковника Ганса Кристиана Хэга, сражавшегося в Гражданской войне за Союз против Конфедеративных штатов и выступавшего за отмену рабства. Как сообщает газета, протестующие лишили столетнюю скульптуру головы и выбросили статую в озеро.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй и пригрозил злоумышленникам тюремным заключением до десяти лет.
На фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции по всем Штатам начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Кроме того, это коснулось и статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.