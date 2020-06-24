Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573418389.html
В Висконсине протестующие выбросили в озеро статую борца с расизмом
Протестующие в столице американского штата Висконсин устроили беспорядки и выбросили в озеро статую полковника, сражавшегося против рабства, сообщает издание... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:16
джордж флойд
дональд трамп
христофор колумб
висконсин
мэдисон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570512189_0:278:3145:2047_1400x0_80_0_0_36958dff8222d6a2a6cbdb3ad250c6a4.jpg
https://ria.ru/20200624/1573397019.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573365764.html
Когдаже статуя свободы в ход пойдет ?
27
Им откуда знать, что он сражался против рабства, они же необразованные ))
23
10
висконсин
мэдисон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570512189_0:278:3145:2047_1400x0_80_0_0_36958dff8222d6a2a6cbdb3ad250c6a4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570512189_135:0:2864:2047_1400x0_80_0_0_b34c854b01ef65a603ca84e46d431600.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570512189_476:0:2523:2047_1400x0_80_0_0_c85cb40d576315c000f530c53b228edf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, дональд трамп, христофор колумб, висконсин, мэдисон, сша, в мире

В Висконсине протестующие выбросили в озеро статую борца с расизмом

13:54 24.06.2020 (обновлено: 15:16 24.06.2020)
4122
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкУчастник акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани
Участник акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Протестующие в столице американского штата Висконсин устроили беспорядки и выбросили в озеро статую полковника, сражавшегося против рабства, сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.
Накануне вечером демонстранты вышли на улицы города Мэдисон из-за того, что днем ранее полиция арестовала чернокожего протестующего. За ночь демонстрация местами переросла в беспорядки, протестующие били витрины, напали на сенатора Тима Капентера за то, что тот снимал протесты, и снесли две статуи.
Одной из них стала статуя полковника Ганса Кристиана Хэга, сражавшегося в Гражданской войне за Союз против Конфедеративных штатов и выступавшего за отмену рабства. Как сообщает газета, протестующие лишили столетнюю скульптуру головы и выбросили статую в озеро.
Беспорядки в США
Вчера, 02:57
В США решили убрать памятник вице-президента и теоретика рабства Кэлхуна
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй и пригрозил злоумышленникам тюремным заключением до десяти лет.
На фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции по всем Штатам начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Кроме того, это коснулось и статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
23 июня, 14:37
"До 10 лет". Трамп распорядился арестовывать за снос памятников
331603377
Обсудить 10
Джордж ФлойдДональд ТрампХристофор КолумбВисконсинМэдисонСШАВ мире
Популярные комментарии
Когдаже статуя свободы в ход пойдет ?
24 июня, 14:27
ffrolgohom
14130000
Им откуда знать, что он сражался против рабства, они же необразованные ))
24 июня, 14:21
Иван Чугайнов
12110000
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Кокорин дал совет Ефремову на случай тюремного заключения
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран показал подаренные ему президентом наручные часы
Ветеран показал подаренные Путиным часы
Танк Т-34 во время Парада Победы в Севастополе
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Госсекретарь США Майк Помпео
США придумали новый способ наказать Россию и Китай
Военные корабли в бухте Севастополя
Политолог объяснил заявление Киева о "многомиллионных долгах" России
Работа нефтяных станков - качалок
Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Первый гость с начала пандемии. Чего Вучич хочет от Путина
Драка в Саратовской областной думе
Опубликовано видео драки депутатов Саратовской областной думы
Провинция Хама
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
Лента новостейМолния