В Висконсине протестующие выбросили в озеро статую борца с расизмом

Одной из них стала статуя полковника Ганса Кристиана Хэга, сражавшегося в Гражданской войне за Союз против Конфедеративных штатов и выступавшего за отмену рабства. Как сообщает газета, протестующие лишили столетнюю скульптуру головы и выбросили статую в озеро.