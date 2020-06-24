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На Ямале за сутки умерли три пациента с COVID-19
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), всего умерли 33 человека, сообщает в среду оперативный штаб региона по... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:52
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коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество

На Ямале за сутки умерли три пациента с COVID-19

13:52 24.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), всего умерли 33 человека, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
Таким образом, количество умерших пациентов с коронавирусом возросло до 33 человек.
"В ЯНАО скончались еще трое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Новоуренгойской больнице - мужчина 59 лет, поступил с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. В Ноябрьске - мужчина 63 лет, также поступил с тяжелым течением пневмонии, которое усугубил ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых онкология и хроническая сердечная недостаточность. В Муравленко - мужчина 56 лет, острая двусторонняя пневмония, течение которой также осложнилось сопутствующим заболеванием", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба ЯНАО по предупреждению коронавирусной инфекции Татьяны Бучковой.
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По состоянию на 24 июня, Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями, из них 113 - в населенных пунктах и 24 - на месторождениях и производственных объектах, отмечает штаб.
За весь период в ЯНАО подтверждено 4 553 случая COVID-19. За сутки выздоровели от коронавируса 63 человека (за весь период – 1967).
За сутки также подтверждено 87 случаев бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО. 58 случаев – среди вахтовых рабочих, 29 – в населенных пунктах. В стационарах лечение проходят 652 пациента с COVID-19. Из госпитализированных на данный момент 21 пациент находится в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, 12 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают как удовлетворительное, уточняет штаб.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
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