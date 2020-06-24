На Ямале за сутки умерли три пациента с COVID-19

"В ЯНАО скончались еще трое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Новоуренгойской больнице - мужчина 59 лет, поступил с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. В Ноябрьске - мужчина 63 лет, также поступил с тяжелым течением пневмонии, которое усугубил ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых онкология и хроническая сердечная недостаточность. В Муравленко - мужчина 56 лет, острая двусторонняя пневмония, течение которой также осложнилось сопутствующим заболеванием", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба ЯНАО по предупреждению коронавирусной инфекции Татьяны Бучковой.