МИД Венесуэлы назвал причину отсутствия Мадуро на параде Победы в Москве

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел присутствовать на параде Победы в Москве, но остался в Каракасе по причине государственного праздника 24 июня - годовщины битвы при Карабобо, сказал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Наш президент, господин Мадуро, хотел лично присутствовать на этом параде, но так совпало, что сегодня в Венесуэле тоже празднуется государственный праздник - это годовщина битвы при Карабобо, битвы, которая закрепила за нашей страной независимость, благодаря усилиям Симона Боливара", - отметил Арреаса.
"Нам было очень приятно увидеть этим утром не только военную мощь России, но и то, что у России крепнет национальная идентичность, что вы не забываете свою историю, что вы храните своих ветеранов. Было очень приятно видеть лица ветеранов, которые смогли дойти с нами до сегодняшних дней, и я думаю что все это даёт нам пищу для размышлений о том, что происходило на протяжении последних 75 лет", - добавил глава МИД Венесуэлы.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит 24 июня.