МИД Венесуэлы назвал причину отсутствия Мадуро на параде Победы в Москве

"Нам было очень приятно увидеть этим утром не только военную мощь России, но и то, что у России крепнет национальная идентичность, что вы не забываете свою историю, что вы храните своих ветеранов. Было очень приятно видеть лица ветеранов, которые смогли дойти с нами до сегодняшних дней, и я думаю что все это даёт нам пищу для размышлений о том, что происходило на протяжении последних 75 лет", - добавил глава МИД Венесуэлы.