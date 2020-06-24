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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573418250.html
МИД Венесуэлы назвал причину отсутствия Мадуро на параде Победы в Москве
Президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел присутствовать на параде Победы в Москве, но остался в Каракасе по причине государственного праздника 24 июня -... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:52
75 лет великой победы
парад победы
сергей лавров
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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парад победы, сергей лавров, москва, венесуэла, каракас

МИД Венесуэлы назвал причину отсутствия Мадуро на параде Победы в Москве

13:52 24.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел присутствовать на параде Победы в Москве, но остался в Каракасе по причине государственного праздника 24 июня - годовщины битвы при Карабобо, сказал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Наш президент, господин Мадуро, хотел лично присутствовать на этом параде, но так совпало, что сегодня в Венесуэле тоже празднуется государственный праздник - это годовщина битвы при Карабобо, битвы, которая закрепила за нашей страной независимость, благодаря усилиям Симона Боливара", - отметил Арреаса.
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"Нам было очень приятно увидеть этим утром не только военную мощь России, но и то, что у России крепнет национальная идентичность, что вы не забываете свою историю, что вы храните своих ветеранов. Было очень приятно видеть лица ветеранов, которые смогли дойти с нами до сегодняшних дней, и я думаю что все это даёт нам пищу для размышлений о том, что происходило на протяжении последних 75 лет", - добавил глава МИД Венесуэлы.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит 24 июня.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыСергей ЛавровМоскваВенесуэлаКаракас
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