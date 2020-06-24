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Ингушетия переходит ко второму этапу снятия ограничений
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в республике с 25 июня второго этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:46
распространение нового коронавируса
махмуд-али калиматов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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махмуд-али калиматов, общество

Ингушетия переходит ко второму этапу снятия ограничений

13:46 24.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в республике с 25 июня второго этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Ввести с 25 июня второй этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия", - говорится в тексте указа.
Согласно указу, с четверга в регионе разрешается торговля непродовольственными товарами на объектах площадью более 400 квадратных метров при норме предельной заполняемости, не превышающей 4 квадратных метра на человека.
Кроме того, разрешается работа многофункциональных центров по оказанию госуслуг, деятельность спортивных объектов на открытых площадках, организаций общественного питания на летних верандах, сезонных летних кафе, а также придорожных кафе, за исключением закрытых помещений.
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При этом лицам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, а жителям республики по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки вне мест пребывания, в том числе в местах скопления людей и на объектах торговли, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что первый этап снятия ограничений в Ингушетии начался 8 июня. В регионе выявлены 2889 случаев заболевания коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики. При этом выздоровели уже более 82% заразившихся COVID-19.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМахмуд-Али КалиматовОбщество
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