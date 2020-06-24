Ингушетия переходит ко второму этапу снятия ограничений

НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в республике с 25 июня второго этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Ввести с 25 июня второй этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия", - говорится в тексте указа.

Согласно указу, с четверга в регионе разрешается торговля непродовольственными товарами на объектах площадью более 400 квадратных метров при норме предельной заполняемости, не превышающей 4 квадратных метра на человека.

Кроме того, разрешается работа многофункциональных центров по оказанию госуслуг, деятельность спортивных объектов на открытых площадках, организаций общественного питания на летних верандах, сезонных летних кафе, а также придорожных кафе, за исключением закрытых помещений.

При этом лицам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, а жителям республики по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки вне мест пребывания, в том числе в местах скопления людей и на объектах торговли, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что первый этап снятия ограничений в Ингушетии начался 8 июня. В регионе выявлены 2889 случаев заболевания коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики. При этом выздоровели уже более 82% заразившихся COVID-19.