https://ria.ru/20200624/1573417936.html
В США выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
Более 34 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:44
2020-06-24T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_c876e7c578a3d5366eafe6e5f847ba1a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573242248.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_c876e7c578a3d5366eafe6e5f847ba1a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1400x0_80_0_0_3d1136339644d45a7a48585100794343.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_448:0:1600:1152_1400x0_80_0_0_cdd2641626a32349ff62553fddb429f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Более 34 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США
, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса
, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зафиксировали 34 720 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 31 012.
Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 826 человек, накануне сообщалось о 425 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом и более 121 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 647 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 9 273 773 человека. Выздоровели в мире свыше 4,6 миллиона, более 477 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.