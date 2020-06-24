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В США выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
Более 34 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:44
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университет джонса хопкинса
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353
60
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19

13:44 24.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 34 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зафиксировали 34 720 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 31 012.
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Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 826 человек, накануне сообщалось о 425 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом и более 121 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 647 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 9 273 773 человека. Выздоровели в мире свыше 4,6 миллиона, более 477 тысяч человек умерли.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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