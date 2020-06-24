В Новокузнецке завели дела из-за массового заражения COVID в пансионате

КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены из-за массового заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев в двух подразделениях пансионата в городе Новокузнецке Кемеровской области на основании материалов прокурорских проверок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что 1 июня стало известно о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный", 9 июня выявили 25 COVID-положительных постояльцев пансионата "Здоровье". Оба пансионата находятся в Новокузнецке и принадлежат одному и тому же учредителю. 11 июня список дополнил пансионат для ветеранов и инвалидов в Кемерово – 11 заразившихся, 10 из которых там проживают. Прокуратура области по фактам массовых заражений начала проверки.
В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что уголовные дела возбуждены в двух подразделениях одного из ранее упоминаемых пансионатов для пожилых Новокузнецка, где произошло массовое заражение коронавирусом, не уточняя название учреждения.
"На основании материалов прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией постояльцев пансионата… По результатам проверок выявлены нарушения противоэпидемических требований, повлекшие нарушение прав граждан на благоприятные условия пребывания и случаи массового заражения новой коронавирусной инфекцией: в начале июня в Новокузнецке заболели 37 постояльцев пансионата. По постановлениям прокуроров Куйбышевского и Кузнецкого районов города Новокузнецка, на основании материалов прокурорских проверок возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 и ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – сообщает ведомство.
Уточняется, что производится предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры.
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлены 1454 случая заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 584 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8899 человек.
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