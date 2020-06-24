В Новокузнецке завели дела из-за массового заражения COVID в пансионате

"На основании материалов прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией постояльцев пансионата… По результатам проверок выявлены нарушения противоэпидемических требований, повлекшие нарушение прав граждан на благоприятные условия пребывания и случаи массового заражения новой коронавирусной инфекцией: в начале июня в Новокузнецке заболели 37 постояльцев пансионата. По постановлениям прокуроров Куйбышевского и Кузнецкого районов города Новокузнецка, на основании материалов прокурорских проверок возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 и ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – сообщает ведомство.