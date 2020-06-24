Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573417877.html
В Новокузнецке завели дела из-за массового заражения COVID в пансионате
Два уголовных дела возбуждены из-за массового заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев в двух подразделениях пансионата в городе Новокузнецке... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемерово
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
https://ria.ru/20200617/1573053854.html
https://ria.ru/20200616/1572981206.html
кемерово
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:8:2720:2048_1400x0_80_0_0_b4d3789401ddf4eb745db41237bf9c5e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_877:680:2245:2048_1400x0_80_0_0_155f3087b3c01d106eeda5c49269c647.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемерово, новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В Новокузнецке завели дела из-за массового заражения COVID в пансионате

13:43 24.06.2020
923
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале
Врач у окна в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены из-за массового заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев в двух подразделениях пансионата в городе Новокузнецке Кемеровской области на основании материалов прокурорских проверок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что 1 июня стало известно о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный", 9 июня выявили 25 COVID-положительных постояльцев пансионата "Здоровье". Оба пансионата находятся в Новокузнецке и принадлежат одному и тому же учредителю. 11 июня список дополнил пансионат для ветеранов и инвалидов в Кемерово – 11 заразившихся, 10 из которых там проживают. Прокуратура области по фактам массовых заражений начала проверки.
Аттестаты на церемонии вручения аттестатов в школе
17 июня, 12:10Распространение нового коронавируса
Школа в Якутске заплатит штраф за массовое скопление выпускников
В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что уголовные дела возбуждены в двух подразделениях одного из ранее упоминаемых пансионатов для пожилых Новокузнецка, где произошло массовое заражение коронавирусом, не уточняя название учреждения.
"На основании материалов прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией постояльцев пансионата… По результатам проверок выявлены нарушения противоэпидемических требований, повлекшие нарушение прав граждан на благоприятные условия пребывания и случаи массового заражения новой коронавирусной инфекцией: в начале июня в Новокузнецке заболели 37 постояльцев пансионата. По постановлениям прокуроров Куйбышевского и Кузнецкого районов города Новокузнецка, на основании материалов прокурорских проверок возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 и ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – сообщает ведомство.
Горно-Алтайск
16 июня, 09:16Распространение нового коронавируса
В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия
Уточняется, что производится предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры.
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлены 1454 случая заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 584 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8899 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
130100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КемеровоНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в США
В США выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Ингушетия переходит ко второму этапу снятия ограничений
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
На Украине из-за наводнения затопило больницу
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
МИД Венесуэлы назвал причину отсутствия Мадуро на параде Победы в Москве
Пустая больничная палата
На Ямале за сутки умерли три пациента с COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Меры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
В Болгарии при обрушения тоннеля пострадали три человека
Машина скорой помощи
На Украине из-за непогоды без газа остались десять тысяч человек
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Глава МИД Венесуэлы обсудит с Борисовым экономическое сотрудничество
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 24,8 тысячи
Автомобили скорой медицинской помощи
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Источник: брат ребенка, найденного в бетоне в Астрахани, знал об убийстве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия будет поддерживать Венесуэлу в противостоянии внешнему диктату
Участник акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани
В Висконсине протестующие выбросили в озеро статую борца с расизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
Лента новостейМолния