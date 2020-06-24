Ростовские артисты устроили концерты во дворах ветеранов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Артисты Ростовской области организовали праздничные концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны в рамках проекта "Радость Победы", сообщает правительство региона.
К акции присоединились оркестр штаба Южного округа войск Национальной гвардии РФ и артисты концертного ансамбля "Успех" Окружного Дома офицеров Южного военного округа.
"Сегодня, 24 июня, в донской столице состоялось десять концертов во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. В программу были включены любимые и известные песни военных лет: "Катюша", "Синий платочек", "Жди меня", "Соловьи", "День Победы", - говорится в сообщении.
Проект "Радость Победы" призван объединить людей разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией - радостью граждан страны-победительницы. Основа проекта "Радость Победы" – воссоздание праздничной атмосферы 9 мая 1945 года, когда люди стихийно собирались и радостно пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах.
"Музыка издавна объединяет людей и помогает пережить самые тяжелые времена. За годы войны артисты провели для советских воинов 1 миллион 350 тысяч спектаклей, концертов, творческих встреч – не было ни одной части, где бы ни побывали фронтовые театры и бригады. Вместе с Красной Армией артисты прошли весь путь войны", - приводятся слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.