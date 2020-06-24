Ростовские артисты устроили концерты во дворах ветеранов

"Сегодня, 24 июня, в донской столице состоялось десять концертов во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. В программу были включены любимые и известные песни военных лет: "Катюша", "Синий платочек", "Жди меня", "Соловьи", "День Победы", - говорится в сообщении.