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Ростовские артисты устроили концерты во дворах ветеранов
Артисты Ростовской области организовали праздничные концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны в рамках проекта "Радость Победы", сообщает... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:41
ростовская область
игорь гуськов
парад победы
ростовская область
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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игорь гуськов, парад победы, ростовская область, общество

Ростовские артисты устроили концерты во дворах ветеранов

13:41 24.06.2020
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© Фото : Правительство Ростовской областиАртисты Ростовской области во время выступления в рамках проекта "Радость Победы"
Артисты Ростовской области во время выступления в рамках проекта Радость Победы
© Фото : Правительство Ростовской области
Артисты Ростовской области во время выступления в рамках проекта "Радость Победы"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Артисты Ростовской области организовали праздничные концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны в рамках проекта "Радость Победы", сообщает правительство региона.
К акции присоединились оркестр штаба Южного округа войск Национальной гвардии РФ и артисты концертного ансамбля "Успех" Окружного Дома офицеров Южного военного округа.
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"Сегодня, 24 июня, в донской столице состоялось десять концертов во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. В программу были включены любимые и известные песни военных лет: "Катюша", "Синий платочек", "Жди меня", "Соловьи", "День Победы", - говорится в сообщении.
Проект "Радость Победы" призван объединить людей разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией - радостью граждан страны-победительницы. Основа проекта "Радость Победы" – воссоздание праздничной атмосферы 9 мая 1945 года, когда люди стихийно собирались и радостно пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах.
"Музыка издавна объединяет людей и помогает пережить самые тяжелые времена. За годы войны артисты провели для советских воинов 1 миллион 350 тысяч спектаклей, концертов, творческих встреч – не было ни одной части, где бы ни побывали фронтовые театры и бригады. Вместе с Красной Армией артисты прошли весь путь войны", - приводятся слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
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