Глава МИД Венесуэлы обсудит с Борисовым экономическое сотрудничество

"В ближайшие часы или, может быть, завтра мы встретимся с вице-премьером Борисовым, чтобы оценить повестку дня совместной межправкомиссии высокого уровня между Венесуэлой и Россией. Мы уверены, что сможем продолжить укреплять наше сотрудничество и расширять сферы взаимодействия. Природные ресурсы Венесуэлы, которые принадлежат венесуэльцам, также открыты для законных и честных инвестиций российских граждан и для научного потенциала России", - сказал Арреаса на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.