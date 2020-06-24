https://ria.ru/20200624/1573417788.html
Глава МИД Венесуэлы обсудит с Борисовым экономическое сотрудничество
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что в ходе его визита в Москву проведёт встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудит экономическое РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:37
2020-06-24T13:37
юрий борисов (вице-премьер)
хорхе арреаса
сергей лавров
венесуэла
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий борисов (вице-премьер), хорхе арреаса, сергей лавров, венесуэла, в мире