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Глава МИД Венесуэлы обсудит с Борисовым экономическое сотрудничество
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что в ходе его визита в Москву проведёт встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудит экономическое РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:37
юрий борисов (вице-премьер)
хорхе арреаса
сергей лавров
венесуэла
в мире
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353
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юрий борисов (вице-премьер), хорхе арреаса, сергей лавров, венесуэла, в мире

Глава МИД Венесуэлы обсудит с Борисовым экономическое сотрудничество

13:37 24.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что в ходе его визита в Москву проведёт встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудит экономическое сотрудничество двух стран.
"В ближайшие часы или, может быть, завтра мы встретимся с вице-премьером Борисовым, чтобы оценить повестку дня совместной межправкомиссии высокого уровня между Венесуэлой и Россией. Мы уверены, что сможем продолжить укреплять наше сотрудничество и расширять сферы взаимодействия. Природные ресурсы Венесуэлы, которые принадлежат венесуэльцам, также открыты для законных и честных инвестиций российских граждан и для научного потенциала России", - сказал Арреаса на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Юрий Борисов (вице-премьер)Хорхе АрреасаСергей ЛавровВенесуэлаВ мире
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