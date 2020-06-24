Россия будет поддерживать Венесуэлу в противостоянии внешнему диктату

"Говоря об обстановке вокруг Венесуэлы, мы видим, что ваша страна входит в число тех государств, которые составляют оплот противодействия попыткам вернуть регион в 19 век, навязать ему опять доктрину Монро. Мы проявляем неизменную солидарность с вашей решимостью противостоять внешнему диктату, противостоять попыткам грубо вмешиваться во внутренние дела суверенной страны, противостоять попыткам спровоцировать силовую смену режима", - сказал Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой в Москве.