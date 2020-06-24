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Россия будет поддерживать Венесуэлу в противостоянии внешнему диктату
Москва будет поддерживать Венесуэлу в ее противостоянии внешнему диктату и попыткам силовой смены власти в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:36
хуан гуаидо
николас мадуро
сергей лавров
венесуэла
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хуан гуаидо, николас мадуро, сергей лавров, венесуэла, сша, в мире

Россия будет поддерживать Венесуэлу в противостоянии внешнему диктату

13:36 24.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва будет поддерживать Венесуэлу в ее противостоянии внешнему диктату и попыткам силовой смены власти в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говоря об обстановке вокруг Венесуэлы, мы видим, что ваша страна входит в число тех государств, которые составляют оплот противодействия попыткам вернуть регион в 19 век, навязать ему опять доктрину Монро. Мы проявляем неизменную солидарность с вашей решимостью противостоять внешнему диктату, противостоять попыткам грубо вмешиваться во внутренние дела суверенной страны, противостоять попыткам спровоцировать силовую смену режима", - сказал Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой в Москве.
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США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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